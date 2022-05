Partendo dal presupposto che tutti dobbiamo piacerci per il fisico che abbiamo, stare bene con se stessi, però, non è facile. Tantissime persone, infatti, non riescono ad accettarsi e si rifugiano in diete drastiche che, però, sono controproducenti secondo la scienza.

Tuttavia, per stare bene con gli altri, bisogna stare bene con il proprio essere, sia a livello psicologico che fisico. Ciò significa che bisogna smettere di dar peso alle critiche degli altri. La migliore arma? Fare di tutto per dimostrare il contrario.

Per raggiungere il nostro scopo, ossia quello di avere un fisico scolpito, consigliamo di rivolgersi ad un buon nutrizionista. Solo un esperto, infatti, potrà suggerire la migliore dieta da adottare. Tuttavia, sia nella fase di dimagrimento che in quella di definizione del proprio corpo, l’attività sportiva gioca un ruolo essenziale. Non vi è dieta senza attività fisica e viceversa.

Come raggiungere una silhouette scolpita?

L’obiettivo della pancia piatta e dei glutei di marmo è, sicuramente, comune a molte persone. Questa guida potrà essere utile a tutti quelli che vorrebbero stare bene con se stessi. Partiamo dall’alimentazione. Innanzitutto, teniamo a mente che una delle migliori diete da seguire è quella mediterranea.

Questa, infatti, include tutti i nutrienti necessari all’organismo, come le proteine, le fibre, i carboidrati e anche i lipidi. Una dieta sana ed equilibrata è il migliore modo per dimagrire, aiutando anche il fisico ad assumere nutrienti, vitamine e sali minerali indispensabili.

Bisognerebbe mangiare 5 volte al giorno e gli spuntini mattutini e pomeridiani sono importanti per accelerare il metabolismo. È questo il segreto per dimagrire più facilmente. Accelerando il metabolismo, è possibile bruciare più calorie. Andando in deficit calorico, si bruciano più grassi.

L’obiettivo della pancia piatta e dei glutei sodi potrebbe avverarsi con questi 5 esercizi da fare a casa

Tuttavia, senza allenamento è quasi impossibile raggiungere l’obiettivo del fisico scolpito. Uno dei migliori, ma anche dei più semplici, “sport” è la camminata. Gli esperti, in questo caso, sono intervenuti affermando come camminare, anche per ridurre il colesterolo cattivo.

Ma per dimagrire sono utili anche gli esercizi di cardiofitness e l’aerobica. Per rafforzare i muscoli, eliminare il grasso addominale e tonificare i glutei, sarebbero 5 gli esercizi da fare comodamente a casa. Il primo esercizio è il “leg raise”. Ci sdraiamo sul tappetino, mettendo entrambe le mani dietro la testa. Manteniamo le gambe unite e solleviamo. Rimaniamo in posa per 30 secondi.

Il secondo esercizio è il “foot crunch”. In questo caso, dobbiamo piegare le ginocchia e allungare le braccia lungo il corpo. Oscilliamo a destra e a sinistra, toccando i piedi. Contiamone 20 per lato. Il terzo esercizio è il “crunch cross”. Partiamo dalla stessa posizione del primo esercizio, pieghiamo una gamba e incrociamo l’altra. Solleviamo e abbassiamo la testa. Bisogna eseguirne 25. Successivamente, cambiamo gamba per farne altre 25.

Il quarto esercizio è il “plank” da mantenere per 1 minuto, mentre l’ultimo esercizio è il “mountain climbers”, in cui si parte dalla posizione del plank. Bisogna alternare le gambe, come se stessimo correndo. Mentre eseguiamo, contiamo fino a 40 secondi.

