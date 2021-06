Un piatto semplice, che racchiude in pochi ingredienti tutta la voglia dell’estate. Vongole, spaghetti, peperoncino e aglio che, con la loro semplicità, lo rendono un piatto irresistibile e un vero sogno per il palato.

Per dei deliziosi spaghetti alle vongole, perfetti come al ristorante, sono questi i consigli dei migliori chef.

In primis è necessario prestare la giusta attenzione, non solo durante la preparazione della ricetta, ma anche prima, durante la scelta e l’acquisto degli ingredienti stessi.

Guida all’acquisto

Il vino perfetto è un vino bianco di buona qualità, magari con qualche nota leggermente aromatica che si sposa bene con il sapore delicato del piatto. È importante, per una preparazione impeccabile, utilizzare de vino di qualità, magari lo stesso che poi continueremo a bere durante il pranzo.

Un altro tassello fondamentale è la scelta delle vongole, meglio ricadere su delle vongole veraci. Devono essere acquistate vive e necessariamente con le valve serrate, è indispensabile, inoltre, conservarle in frigo per evitare che queste si schiudano.

Fondamentale per una buona riuscita del piatto è prestare attenzione durante il momento della pulizia dei molluschi. Questo è infatti il segreto che nessuno conosce per pulire perfettamente le vongole ed eliminare la sabbia in modo semplice e veloce.

Anche la scelta della pasta è importante, solitamente capita di acquistare i classici spaghetti da banco, ma la scelta migliore ricade sullo spaghettone di grano duro, dalla superficie leggermente ruvida. Questa tipologia di pasta assorbe meglio e maggiormente il sugo.

Per la scelta dell’aglio, verificare che esso sia fresco e senza germogli, mentre il peperoncino può essere utilizzato sia fresco che secco.

Tuttavia la ricetta a seconda dei gusti può essere macchiata con l’uso di pomodorini o addirittura si può aggiungere del sugo di pomodoro. Esso infatti conferisce al piatto maggiore carattere.

Consigli pratici

Per un piatto di spaghetti alle vongole perfetto, un consiglio importante è quello di prestare particolare importanza alla cottura della pasta. Essa dovrebbe essere cotta in acqua per i 2/3 della cottura e successivamente continuare a cuocere in padella nell’acqua delle vongole, così da ottenere quella deliziosa e legante cremina.

