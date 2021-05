Le vongole sono i molluschi che maggiormente caratterizzano i nostri piatti. Accompagnate solitamente da spaghetti o formati di pasta lunghi sono una vera e propria delizia per il palato.

Sono molluschi bivalvi dalle piccole dimensioni note per la prelibatezza e la bontà delle loro carni. Bisogna pulirle molto bene in quanto data la loro conformazione possono essere portatori di batteri e virus. Per tanto al momento dell’acquisto è necessario che sia specificata la provenienza e la dicitura relativa al controllo di sicurezza.

Ma è questo il segreto che nessuno conosce per pulire perfettamente le vongole ed eliminare la sabbia in modo semplice e veloce

Cucinare le vongole è un’operazione semplice che non richiede neppure molto tempo. Aolo qualche accorgimento ed il piatto sarà davvero delizioso tanto da lasciare i commensali sbalorditi.

Se invece amiamo la frittura possiamo dare uno sguardo a questi piccoli trucchetti per una frittura croccante e gustosa come mai prima.

Tornando alle vongole l’unica accortezza che va fatta è pulirle perfettamente dalla sabbia. Questo gesto se sbagliato compromette l’intera riuscita del piatto. Dunque, come fare a pulirle?

Tutti sanno che per pulire le vongole è necessario immergerle in una soluzione salina, ma forse non tutti sanno che il contenitore va riposto in frigorifero per tutto il tempo dell’ammollo.

Per la pulizia delle vongole è necessario munirsi di una casseruola capiente, di acqua fresca meglio preferire una senza cloro come quelle in bottiglia e del sale. Dopo aver scartato quelle aperte e rotte che sono morte, mettere le altre vongole nella soluzione di acqua e sale e coprirle interamente. Lasciare in ammollo dalle 4 h alle 6 h in frigorifero, avendo cura di cambiare l’acqua ogni 2 h.

Un errore da evitare assolutamente per non rendere le vongole nuovamente sporche di sabbia è quello di utilizzare lo scolapasta. Meglio usare un mestolo o le mani, così da evitare di rimettere in circolo la sabbia che si deposita sul fondo.

Una volta che l’acqua esce perfettamente pulita, le vongole avranno spurgato tutta la sabbia, ma per esserne più sicuri esse dovranno essere sbattute ad una ad una nel lavandino.

Come cucinarle

Vogliamo chiudere questo breve articolo lasciando un consiglio sul come far aprire le vongole.

Basterà riporre sul fuoco a fiamma vivace una padella che cospargeremo con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio e per chi gradisce è possibile aggiungere delle spezie. Adagiare sul fondo della padella le vongole e coprirle con un coperchio, lasciarle cuocere per 1 minuto non di più altrimenti si induriranno e mescolare con un cucchiaio di legno. Richiudere e lasciar cuocere per qualche altro secondo. Spegnere il gas e coprire nuovamente con il coperchio, dopo qualche minuto le vongole si saranno schiuse tutte e pronte all’uso.

Ma il consiglio più importante è quello di non buttare via l’acqua di cottura che esce dalle vongole, che sarà il segreto per insaporire il nostro piatto.