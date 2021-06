Le cipolle sono un ingrediente alla base di tantissime ricette e l’ingrediente principale in molte altre. Questo perché’ la cipolla è un ortaggio gustoso e salutare, ricco di vitamine, di sali minerali e con pochissime calorie. Il suo sapore dolciastro e deciso la rende un ingrediente versatile, utilizzato infatti in mille modi differenti. Qualsiasi sia la ricetta che intendiamo preparare, però, richiede che la cipolla sia sbucciata e tagliata. Attività che non costituisce un problema in sé, ma provoca occhi rossi e lacrime.

Perché’ piangiamo quando tagliamo una cipolla

Quando la cipolla viene tagliata dal coltello, le sue cellule liberano una molecola molto volatile, il propantial-S-ossido. Questa evapora velocemente e, grazie al suo potere irritante, stimola le ghiandole lacrimali degli occhi che rilasciano, quindi, le lacrime. Ci sono diversi metodi per difendersi, basta impedire che questi composti volatili entrino in contatto con gli occhi. Potremmo bagnare il coltello prima di utilizzarlo, essendo il propantial-S-ossido è altamente solubile in acqua. Oppure potremmo tenere la cipolla in freezer una decina di minuti in quanto la bassa temperatura rallenterebbe la velocità di azione degli enzimi. Queste soluzioni contemplano sempre e comunque l’uso del coltello, il cui taglio è la vera ragione dei nostri occhi lacrimanti. Ma abbiamo scoperto un metodo originale e assolutamente efficace per non piangere.

Ecco il modo veloce per tagliare una cipolla senza usare il coltello

Per tagliare una cipolla senza usare il coltello, abbiamo bisogno di 1 sacchetto piccolo di plastica richiudibile, 1 busta di plastica sempre richiudibile ma più grande della prima e un batticarne. Inserire la cipolla intera e non sbucciata nella busta di plastica più piccola, senza sigillarla. Inseriamo la bustina con la cipolla nella busta di plastica più grande e anche questa non va sigillata. Lo scopo è non intrappolare l’aria all’interno delle buste altrimenti si rischia che le stesse scoppino. Con il batticarne facciamo in mille pezzi la cipolla. Dopo pochissimo, avremo nella bustina la cipolla in piccoli pezzi separata dalla sua buccia, facilmente estraibile.

Ecco quindi il modo veloce per tagliare una cipolla senza usare il coltello. Il metodo è stato lanciato da un user di Tik Tok che ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Ricordiamoci soltanto di posizionare un tagliere sotto le cipolle prima di usare il batticarne per non rischiare di rovinare la superficie del tavolo o del piano cottura.