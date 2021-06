In pochi sanno che questo alimento sostituisce perfettamente il sale riducendo pressione alta e cellulite

Spesso non ci accorgiamo di assumere una quantità giornaliera di sale maggiore di quella che il nostro corpo necessita.

Aggiungiamo questo alimento per condire e dare più sapore ai cibi, dimenticando che è già presente naturalmente in alcuni alimenti e soprattutto in quelli confezionati ed elaborati che compriamo al supermercato.

Il nostro organismo ha bisogno di sale ma un eccessivo consumo può aumentare la pressione arteriosa provocando delle malattie cardiovascolari. Non solo, il sale trattiene i liquidi nel nostro corpo provocando la ritenzione idrica e favorendo la cellulite.

Naturalmente il sale fa male quando non viene utilizzato con parsimonia. Infatti una giusta quantità giornaliera ci permette di rimanere in salute e di insaporire al meglio nostri piatti preferiti.

Quando, invece, non possiamo proprio fare a meno di metterne possiamo scegliere delle soluzioni alternative più salutari.

Ecco che ci viene in aiuto un alimento che in molti utilizzano ma che in pochi conoscono in questa veste.

Parliamo del lievito alimentare in scaglie. Un integratore alimentare che deriva dal lievito di birra deattivato.

Ma cosa vuol dire? È un lievito inattivo, che ha perso la sua capacità lievitante. Quindi non può essere utilizzato per pane e dolci.

È un insaporitore naturale dal gusto intenso e pungente, ricco di vitamine ma povero di sodio, grassi e zuccheri.

Ma come si usa

Il lievito alimentare in scaglie, può sostituire degnamente il sale. Soprattutto per condire la pasta o amalgamato al pane grattugiato, per preparare le verdure gratinate o i cibi panati.

Insaporisce perfettamente anche i sughi, le insalate e le zuppe. Può essere anche una valida alternativa per sostituire il sale nei popcorn.

Naturalmente rimane sempre un lievito, quindi bisogna utilizzarlo con parsimonia.