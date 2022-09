Per curare la bronchite potrebbero servire queste medicine ma anche tanto riposo

Primi sbalzi di temperature della stagione e primi raffreddori, con tosse e mal di gola. Andiamo a fare una corsetta o una bella passeggiata con il sole, e magari al ritorno ci becchiamo temporale e freddo. Siamo sudati e bagnati e il primo rischio che potremmo correre è quello di prenderci una bronchite. Immediata chiamata al nostro medico, oppure un salto alla farmacia di fiducia, per ricorrere agli antinfiammatori in grado di aiutarci. Ricorda anche la scienza di non prendere in autonomia dei farmaci, tanto più gli antibiotici, senza ricorrere al consulto medico. Ma cerchiamo di capire meglio alcuni aspetti della bronchite, ma senza dimenticare qualche consiglio utile per il mal di gola visto che ne abbiamo accennato.

Quando capiamo di avere la bronchite

Solitamente la bronchite potrebbe differenziarsi dalla classica tosse anche per la difficoltà di respirare. Altra manifestazione abbastanza comune e che il medico riconosce immediatamente, il famoso sibilo e il fiato corto durante la respirazione. Attenzione che molto spesso la bronchite porterebbe con sé anche della febbre, e dei dolori mentre deglutiamo, anche i liquidi.

Tempi di guarigione

Ognuno ha un fisico a sé stante e potrebbe reagire in maniera diversa, più o meno intensa, all’arrivo della bronchite. Per questo secondo la medicina, una tradizionale bronchite potrebbe durare da un paio di settimane ad, addirittura nei casi più gravi, anche a un paio di mesi. Importante sarebbe abbinare alle cure mediche anche il riposo, vero e proprio alleato per cercare di combattere la bronchite il più velocemente possibile.

Com’è la tosse da bronchite e come si differenzia da quella normale

La tosse da bronchite, oltre alle manifestazioni che abbiamo visto sopra, spesso si caratterizzerebbe anche per una produzione molto abbondante di muco. Sostanza che cambierebbe anche il colore, passando da quello tradizionale trasparente a quello giallastro e marroncino. Solitamente una tosse da bronchite sarebbe anche parecchio insistente e acuta.

Per curare la bronchite potrebbero servire queste medicine ma anche tanto riposo

Ibuprofene e paracetamolo sarebbero i due antinfiammatori solitamente utilizzati per curare una bronchite. Ma, come potrebbero ricordarci giustamente i nostri medici, dovremmo abbinare alla cura anche tanto riposo e l’assunzione di molti liquidi. Tanta acqua, ma anche tanto tè, tisane e decotti in grado di mantenere idratate le mucose e permettere una migliore circolazione sanguigna. Per curare la bronchite potrebbero servire queste medicine ma anche tanto riposo e i classici rimedi della nonna.

