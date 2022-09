Oggi ha 72 anni e da diverso tempo non è più in televisione. Certamente non da protagonista in qualità di conduttore o di attore. Il motivo è facile a capirsi. Possiamo immaginare sia una diretta conseguenza dell’aneurisma cerebrale che colpisce il conduttore nel 2001 quando ha 51 anni e lavora alla sitcom «Ugo». Subisce un intervento chirurgico alla testa che dura circa quattro ore e la ripresa di Columbro richiede mesi. Inevitabile la battuta d’arresto sul fronte professionale, eppure lui non ne fa cenno. Anche perché pare, dopo la ripresa, per un po’ ritorni in TV.

Lo stato di salute dell’attore e conduttore

Attualmente in tanti si chiedono Marco Columbro come sta oggi e da quel che apprendiamo le sue condizioni di salute sono buone. Lui dichiara di non fare più TV perché semplicemente non si sente più motivato. Non gli va. Si dedica molto alla pratica del buddismo che segue da anni ed è molto attivo nella divulgazione di tale forma di spiritualità. Si dice anche sia titolare di un agriturismo in Toscana, ma non troviamo traccia nelle informazioni ufficiali che Columbro dirama tramite il suo sito web. Legge e scrive, ma per lui il piccolo schermo è un capitolo chiuso.

Marco Columbro come sta oggi e cosa fa da quando ha lasciato la TV

Numerosi i suoi successi in Mediaset, spessissimo in compagnia di Lorella Cuccarini. Tra i due l’affinità artistica è tale che in molti pensano possa esserci anche qualcosa di sentimentale. Ma i fatti smentiscono i presentimenti. La Cuccarini è moglie di Silvio Testi e ha quattro figli, Columbro da anni è in compagnia di Marzia Risaliti e non ha figli. Marzia è attrice con una forte passione per il teatro. Partecipa anche a film di successo e alla fiction fortunatissima «Un Medico in famiglia». Tra i programmi cult di Columbro, invece, ci sono «Paperissima» e «Buona Domenica». Ancora, il famoso preserale «Tra moglie e marito» e diverse fiction come la commedia «Caro Maestro».

I debiti e l’incognita sulla vendita della villa

Per un certo periodo il gossip fa leva sulla presunta situazione debitoria di Columbro. Si dice infatti attraversi un periodo di forte difficoltà economica e che Silvio Berlusconi compri una sua villa per andargli incontro e aiutarlo. Su tale notizia, però, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dello showman.

Lettura consigliata

Che fine ha fatto Pippo Baudo, dalla malattia al divorzio e chi è oggi il vero erede della TV generalista