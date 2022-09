Potrebbe accadere soprattutto quando non siamo più giovanissimi che dietro a una frattura ossea senza una vera e propria spiegazione ci sia un problema molto grave. Purtroppo, non nascondiamoci, ma il tumore è sempre più considerato il male del secolo. Senza dimenticare gli sforzi enormi della medicina e dei ricercatori che ogni giorno combattono questo male sempre più comune. E proprio nell’elenco dei tumori, dobbiamo elencare anche quello osseo, che potrebbe manifestarsi proprio con una frattura che nasce dalle ossa che si sono indebolite proprio per la loro degenerazione. Oltre a questa manifestazione, il tumore osseo solitamente si manifesta con un dolore acuto e sempre presente, ma anche con stanchezza e classica perdita di peso.

Cosa vuol dire quando fanno male le ossa

Purtroppo, ricorda la medicina che quando i dolori alle ossa sono costanti, potrebbero nascondere non solo il tumore come abbiamo appena visto, ma anche delle altre malattie. Una di queste è la leucemia, ma attenzione che negli uomini soprattutto di una certa età, il dolore osseo potrebbe anche significare un cancro alla prostata. Per quanto riguarda invece le donne, soprattutto anziane, i dolori ossei potrebbero essere il campanello d’allarme dell’osteoporosi. E, sempre parlando al femminile, attenzione a questo tumore così infido.

Quali sono gli esami da fare

Nel caso in cui i dolori ossei continuassero a disturbarci, è bene ovviamente rivolgersi immediatamente al nostro medico. A questo punto potrebbe invitarci a sostenere tutta una serie di esami, come la biopsia ossea, la densitometria ossea e l’artrocentesi. Tutti esami molto specifici in grado di far capire agli specialisti se sono presenti eventuali e pericolose malattie. Potrebbero essere consigliati anche degli esami del sangue particolari in questo caso per escludere semmai eventuali altre malattie.

Il tumore alle ossa potrebbe manifestarsi anche con questi sintomi così comuni

Tac, risonanze magnetiche ed ecografie sono tutta una serie di esami in grado di capire quali potrebbero essere i problemi che assillano le nostre ossa. Attenzione però che, come ricorda la scienza, c’è una malattia, quella di Paget, che sta diventando abbastanza comune. Si tratta di una malattia cronica dell’apparato scheletrico, nel quale alcune parti delle nostre ossa potrebbero ingrossarsi o indebolirsi in maniera anomala. Il tumore alle ossa potrebbe manifestarsi anche con questi sintomi così comuni, denotando però altre malattie altrettanto importanti.

Lettura consigliata

Questo è il tumore subdolo che quando si manifesta potrebbe essere già troppo tardi