Per cucinare in modo veloce e leggero questi salutari ortaggi primaverili che potrebbero allontanare il rischio di cancro al colon bastano 4 ingredienti

Gli ortaggi sono parte integrante della dieta mediterranea, buoni e salutari si adattano bene a qualsiasi preparazione.

In modo particolare gli asparagi possono essere utilizzati per arricchire deliziosi risotti oppure insieme alle fragole per una ricetta che sa di estate.

In molti, poi, li condiscono con uova o formaggio, una vera prelibatezza. Tuttavia c’è un modo molto semplice per cucinare gli asparagi e fare il pieno di salute. Ricchi di vitamine e fibre sono utilissimi per combattere la ritenzione idrica dal momento che stimolano la diuresi.

Inoltre sono molto utili per allontanare il rischio di sviluppare tumori al colon per regolare il metabolismo.

Un vero e proprio concentrato di salute che, però, andrebbe consumato con cautela nel caso in cui si assumano diuretici.

Oggi si cercherà di vedere come cucinare gli asparagi in modo ancora più semplice e leggero. Infatti, per cucinare in modo veloce e leggero questi salutari ortaggi primaverili bastano 4 ingredienti.

Ingredienti:

2 mazzetti di asparagi;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Si consiglia di acquistare degli ottimi asparagi al supermercato o al banco di fiducia al mercato. Una volta portati a casa si potranno lavare sotto l’acqua e lasciare alcune ore a mollo in una bacinella. Solamente la parte inferiore e più coriacea dovrà rimanere in acqua per ammorbidirsi. In alternativa, per velocizzare i tempi, si potrà tagliare via la parte più dura del gambo.

In seguito prendere una pentola capiente dai bordi alti, sarà perfetta quella utilizzata per preparare gli spaghetti.

Riempirla di acqua, salare e portare ad ebollizione prima di mettere a cuocere gli asparagi. Una volta in acqua farli cuocere per un quarto d’ora. Meglio non esagerare con i tempi di cottura per evitare di ritrovarsi le punte degli asparagi della consistenza di un budino.

Per controllare la cottura si potrà utilizzare uno stecchino o, più semplicemente, se ne potrà assaggiare uno.

Una volta pronti scolarli e sistemarli su un piatto di portata. Condire con un filo di olio e pepe nero, gli asparagi saranno pronti per essere portati in tavola.

Anche gli asparagi congelati potranno essere prepararti nello stesso modo, tuttavia si consiglia di seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Alternativa

Chi non ama mangiare gli asparagi in questo modo molto semplice potrà passarli in padella con uno spicchio di aglio e dell’olio Evo.

Così facendo si insaporiranno maggiormente e diventeranno molto più gustosi. Chi vuole, poi, potrà anche aggiungere del formaggio grattugiato per un maggior sapore.

Gli asparagi andranno consumati in giornata perché tenderanno a perdere consistenza e a rovinarsi velocemente.

Nel caso in cui se ne fossero preparati troppi si consiglia di sfruttarli per un risotto.

