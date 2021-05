Le insalate sono da sempre un contorno perfetto durante un pasto abbonante. Molti le scelgono come piatto unico per un pranzo leggero e veloce. Spesso, però, non si riesce ad andare oltre alla classica idea di insalata verde. Infatti, esistono diverse tipologie di insalate, molto sfiziose, che non prevedono l’utilizzo di lattughe o radicchi.

Una di queste idee è rappresentata da un’insalata super estiva composta da fragole e asparagi. Due ingredienti, a prima vista, molto lontani ma che una volta abbinati tra loro sprigioneranno un sapore tale da non deludere nessun palato.

Un piatto veloce e semplice da preparare che metterà tutti d’accordo. Inoltre, gli asparagi saranno ottimi per via del loro basso apporto calorico (24 calorie per circa 100 grammi) e per il loro alto potere saziante. Ecco come preparare gli asparagi in una ricetta veloce e gustosa che profuma di estate.

Ingredienti per 4 persone

a) 1 mazzetto da venti asparagi;

b) 300 gr di fragole;

c) 50 gr di insalata;

d) olio evo, quanto basta;

e) aceto, un pizzico;

f) sale, quanto basta;

g) pepe, quanto basta.

Preparazione

Per iniziare la preparazione di questa insalata prendere gli asparagi e pulirli accuratamente passandoli sotto l’acqua. Tagliare via la parte finale legnosa utilizzando un coltello affilato.

Mettere a sbollentare gli asparagi in una pentola per 10/15 minuti in acqua leggermente salata.

Prendere le fragole e tagliarle a metà inserendole, poi, in una ciotola con acqua e limone per esaltarne il sapore. Dopo pochi minuti, toglierle dall’acqua e lasciarle asciugare.

Una volta che gli asparagi saranno pronti scolarli e trasferirli in un piatto adagiandoci, poi, sopra le fragole. Il tutto andrà condito con pepe, aceto e olio evo.

Alternativa

In alternativa, dopo averli fatti cuocere, si potranno tagliare gli asparagi a rondelle prima di unirli a insalata e fragole. Il tutto dovrà sempre essere condito con pepe, olio evo, aceto e un pizzico di sale.

Per chi preferisce asparagi più croccanti si consiglia la cottura in padella antiaderente con un po’ di olio evo per qualche minuto. Ecco, quindi, come preparare gli asparagi in una ricetta veloce e gustosa che profuma di estate.

Per scoprire come riutilizzare l’acqua di cottura degli asparagi si consiglia questa lettura.