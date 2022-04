Diciamoci pure la verità: in Italia non ci mancano buona cucina e luoghi da visitare. Ormai stanno veramente riaprendo tutte le attività e, con esse anche moltissimi gioielli artistici e architettonici. Questi prossimi due mesi, aprile e maggio, si prestano alle classiche gite fuori porta, in famiglia e con gli amici. Trovare una meta caratteristica e interessante, anche abbastanza vicina a casa, non è un’impresa complicata. Sicuramente più arduo è trovare un itinerario alternativo, senza magari andare troppo lontano gravando sul budget familiare. Agli appassionati di storia e architettura militare, proponiamo oggi questa meravigliosa realtà, che piacerà tantissimo ai bambini, ma anche ai papà.

Per chi studia storia e architettura è un vero gioiello

Soncino, meraviglioso borgo in provincia di Cremona e in piena Pianura Padana è uno splendido esempio di architettura militare ancora praticamente integra. Inserito dagli esperti e dagli studiosi tra i borghi fortificati più interessanti dell’intera penisola. Con la sua cerchia di mura ancora ben conservate, Soncino, rappresenta la classica struttura urbanistica piccola ma perfetta. Siamo sulla sponda destra di quel fiume Oglio che fa da confine naturale alle province di Brescia e Cremona. Proprio la sua posizione strategica ha fatto la storia e la fortuna di questa cittadina. Soprattutto per la grande rivalità tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano che nel corso dei secoli si spartirono questo territorio più e più volte.

Mezza giornata per scoprire uno dei borghi meglio conservati d’Italia con una rocca straordinaria che aspetta il turista con tantissime sorprese

Soncino iniziò a crescere durante il periodo medievale, ma conobbe la sua fortuna in pieno Rinascimento. La stessa Rocca, simbolo e gioiello della comunità locale, venne edificata dagli Sforza, signori di Milano nel 1400. Tra gli architetti che parteciparono alla costruzione, anche i più famosi che contribuirono al famoso Castello Sforzesco di Milano. Purtroppo, come è accaduto per molte parti d’Italia, dal periodo napoleonico al Risorgimento, anche Soncino passò in secondo piano. Negli anni successivi all’unificazione italiana, furono però fatti importanti lavori di restauro di tutto il complesso edilizio.

Cosa visitare

Interamente visitabile, il castello apre le sue porte ai turisti, con la possibilità di visitare le prigioni, i sotterranei, ma anche le meravigliose passeggiate lungo gli spalti. Mezza giornata per scoprire uno dei borghi in assoluto meglio conservati d’Italia e che ci affascinerà in ogni angolo della sua visita.

