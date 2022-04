Tantissime assunzioni per le sedi in Italia di una nota multinazionale, rivolte anche a candidati senza laurea

Un noto Brand di abbigliamento conosciuto in tutto il Mondo è alla ricerca di nuovi candidati da assumere nelle sedi italiane. Sono tantissime le posizioni aperte e per più profili, rivolte anche a persone alle prime esperienze e senza un particolare titolo di istruzione.

A tal proposito, non mancano diverse opportunità di stage e di impieghi part time.

Di seguito riporteremo alcuni degli annunci disponibili per il marchio, con le relative istruzioni per inviare candidatura per mezzo telematico.

Il quadro sull’azienda e le offerte di lavoro

Tantissime assunzioni per le sedi in Italia di Zara, noto Brand spagnolo di abbigliamento. L’azienda conta ad oggi oltre 6.700 punti in vendita in 93 Paesi.

Per quanto riguarda i posti di lavoro disponibili in Italia, i profili disponibili sono di tutti i tipi.

Un esempio è l’annuncio per Addetti o Addette alle Vendite. Candidati per questo ruolo sono ricercati in diverse sedi, ma ci soffermeremo sull’inserzione per Teramo. Per questa offerta di lavoro il contratto previsto è in formula part time e a tempo determinato. La risorsa selezionata dovrà essere in grado di offrire supporto alla clientela nelle fasi di acquisto, rifornire il piano vendita e supportare il team.

Per partecipare è richiesta la disponibilità a lavorare dalle 18 alle 30 ore settimanali. Inoltre, in questo, come in altri annunci, viene riportato fra i requisiti necessari “Scuola secondaria”.

Altro profilo ricercato per Zara è Stagista Visual Merchandiser. Il candidato selezionato si occuperà di creare gli allestimenti secondo le politiche dell’azienda, curare la presentazione del negozio e massimizzare le vendite mediante analisi accurate. Lo stesso deve aver frequentato un percorso di studi in ambito artistico, aver maturato un’esperienza pregressa nel settore e possedere capacità di problem solving. Seguono serietà e dedizione, disponibilità a lavorare su turni e doti di leadership.

Tantissime assunzioni per le sedi in Italia di una nota multinazionale, rivolte anche a candidati senza laurea

Sulla piattaforma ufficiale dedicata alle carriere sono disponibili tantissimi altri annunci di lavoro. Alcuni esempi dei profili ricercati sono Responsabile Reparto Bambino e Stagista Operation Manager.

Grazie ai filtri di ricerca potremo restringere in un clic il campo di visualizzazione delle offerte. Ad esempio, selezionando “Zara” per il campo marchio e “Italia” per mercato, cliccando sul tasto “Cerca” potremo consultare tutte le offerte in Italia.

Selezionando un annuncio di interesse sarà possibile proseguire con l’invio della candidatura cliccando sul tasto “Iscriviti”.

