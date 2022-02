Incubo di tante donne ma anche di tanti uomini, i capelli bianchi sono un segno distintivo che non passa di certo inosservato. Basta scorgere uno, due fili d’argento che sbucano dalla chioma per scappare subito dal parrucchiere, nella speranza di risolvere la problematica in tempi brevi.

Associati all’invecchiamento, i capelli bianchi possono far visita anche a persone di giovane età. Il cambio di colore della nostra chioma, infatti, è legata ad una minore produzione di melanina. Il che significa che non per forza bisogna invecchiare per vedersi comparire qualche capello bianco in testa.

Consigli utili per una chioma sempre perfetta

Per camuffare ricrescita e capelli bianchi ci sono diversi metodi. Il primo, quello più facile e gettonato, è sicuramente l’uso della tinta.

Può capitare, però, di non avere il tempo di fare una capatina dal nostro parrucchiere di fiducia. Dunque, in questi casi, ecco svelati i trucchetti migliori da usare pochi minuti prima di uscire per nascondere subito capelli bianchi e ricrescita.

Negli ultimi anni, poi, si è diffusa sempre di più la tendenza a lasciare il colore naturale. Una moda lanciata da molte donne dello spettacolo e che ha conquistato un pubblico sempre più ampio. Ecco, però, alcuni consigli utili per passare gradualmente al colore naturale, evitando quegli antiestetici stacchi netti di colore, tra le radici e le lunghezze.

Per coprire i capelli bianchi velocemente molti parrucchieri consigliano questo trucchetto furbo per un effetto naturale e giovanile

Vediamo insieme di che si tratta.

Tra le tendenze degli ultimi anni spiccano i colpi di luna. In buona sostanza, sono gli antagonisti dei tradizionali colpi di sole che illuminano e schiariscono le lunghezze.

I colpi di luna sono una vera rivelazione che ha conquistato il Mondo. Stiamo parlando di una tecnica che vede scurire solamente piccole ciocche della zone delle radici. Senza toccare le punte. Un effetto che regala profondità e lucentezza al colore naturale. Un trucchetto che si può sfruttare per tutti i tipi di capelli e che evita di andare a trattare le lunghezze.

Questi colpi di luna permettono un gioco di luce, tra il chiaro e lo scuro in cui i capelli bianchi si confondono in un effetto estremamente naturale.

In pochi minuti di posa si avranno riflessi brillanti. Ed è per questo motivo che per coprire i capelli bianchi velocemente molti parrucchieri consigliano questa tecnica.

Lettura consigliata

Ecco un’arma di bellezza da copiare per chi si tinge i capelli