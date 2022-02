Come ogni oggetto anche asciugamani ed accappatoi tendono a invecchiare e a rovinarsi. Con l’uso e i lavaggi si consumano e possono presentare dei buchi nel tessuto che li rendono inutilizzabili. In molti casi presentano macchie o sono stinti in seguito a dei lavaggi disastrosi.

Spesso, però, pensiamo che sia un peccato gettare via degli accessori che sono leggermente rovinati solo in alcune parti della stoffa, ma non dobbiamo disperare. Vecchi asciugamani ed accappatoi possono avere una nuova vita se sappiamo come riutilizzarli in modo creativo.

Forbici, ago e filo e creatività

Se abbiamo un vecchio accappatoio o degli asciugamani di cui non sappiamo che fare, possiamo seguire questo tutorial. Queste idee sono realizzabili sia se i nostri indumenti sono realizzati in fibra di spugna sia se sono in microfibra.

La prima idea è quella di creare delle salviette truccanti seguendo questi passi. Dovremo usare una formina rotonda, usando un bicchiere o il fondo di una bottiglia, e tracciare i bordi con un gessetto. Ora possiamo tagliare con delle forbici da stoffa. Avremo ottenuto delle porzioni di tessuto della stessa forma e dimensione.

Adesso è necessario puntare i bordi per evitare che si sfilaccino. Con ago e filo non dovremo far altro che puntare il bordo con un semplice punto festone. Ora avremo delle morbidissime salviette lavabili da usare per rimuovere il make up.

Vecchi asciugamani ed accappatoi rivivono una nuova vita grazie a queste tecniche di riciclo

Un’altra geniale idea di riciclo è quella di creare degli stracci per diversi usi domestici. Ci potranno servire per pavimenti o per lavare i vetri, per detergere la cucina o le superfici.

Se vogliamo creare un panno per rimuovere la polvere, possiamo iniziare tagliando il tessuto per creare una forma rettangolare. Ora possiamo creare due asole e fissare due bottoni. In questo modo potremo fissare stabilmente lo straccio al nostro bastone per i pavimenti. Potremo fissarlo e rimuoverlo ogni volta che vorremo lavarlo in lavatrice. Rimarremo colpiti da come i vecchi asciugamani si prestano alle pulizie domestiche grazie al loro tessuto super assorbente. Nel caso siamo partiti da un tessuto in microfibra, l’effetto antistatico contro la polvere sarà davvero sorprendente.

Ora che conosciamo questi trucchetti non butteremo via i vecchi asciugamani e accappatoi.

