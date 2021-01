Di certo, la stagione invernale non aiuta a mantenere i capelli in ordine. Vento, pioggia e umidità sono l’incubo della piega perfetta che in men che non si dica si trasforma in un groviglio di nodi e scompiglio. Inoltre, sempre in questo periodo e visto il tempo avverso, la tendenza comune è quella di trascurare la chioma. Rimandare la cura dei capelli alla bella stagione è una pratica errata anche perché pensare di poter sfoggiare una capigliatura sana e lucente all’ultimo momento è una strategia destinata a fallire. Come la cura del corpo e della psiche, infatti, anche i capelli hanno bisogno di tempo per essere ed apparire visibilmente in salute.

Il peridio storico in cui viviamo non è dei migliori, considerando anche le svariate limitazioni e chiusure di tutte le attività, tra cui anche quelle legate alla cura dei capelli. Altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dalla crisi economica che ha colpito le famiglie durante la pandemia. Nella situazione attuale, infatti, non sempre si ha la possibilità di recarsi da uno specialista dei capelli. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce, in questo piccolo spazio, un trucchetto naturale ed economico che renderà più vivaci, brillanti e morbide le chiome colorate.

Ecco un’arma di bellezza da copiare per chi si tinge i capelli. La maschera

In circolazione esistono molteplici prodotti dedicati ai capelli colorati. Quest’oggi, si suggerisce una maschera fai da te davvero efficace. Tramite l’applicazione della maschera all’olio di cocco i capelli colorati risulteranno migliorati visibilmente e al tatto. Tale maschera, infatti, rappresenta un’arma vincente per eliminare il problema dei capelli sfibrati e secchi.

L’olio di cocco, tra le sue qualità, ha il potere equilibrare il pH del cuoio capelluto. Tuttavia, non dovrebbe essere utilizzato da solo. L’ideale sarebbe mescolarlo con l’olio di mandorle e con i semi di lino. La miscela di questi tre ingredienti, dovrebbe essere versata e massaggiata sui capelli umidi. La maschera andrà fatta agire per circa mezz’ora prima del lavaggio. Già subito dopo le prime applicazioni, i capelli colorati riprenderanno colore, vivacità e morbidezza.

Se “Ecco un’arma di bellezza da copiare per chi si tinge i capelli” è stato utile ai Lettori, si suggerisce anche “3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere jeans perfetti e sembrare più magri“.