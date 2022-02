Molti di noi possiedono oggetti del passato che spesso nemmeno sappiamo come si usano. Vecchie macchine da scrivere, attrezzi antichi e soprammobili del secolo scorso affollano le nostre cantine e i nostri garage.

Che dire dei dischi in vinile. Dopo decenni di oblio sono tornati in voga e quelli vecchi sono sempre più richiesti nel mercato del collezionismo. Se li possediamo abbiamo un piccolo tesoro che possiamo vendere per guadagnare. Infatti, questi vecchi dischi sono ricercatissimi e possono valere centinaia di euro.

Attenzione ad autori ed album

I vecchi vinili sono tornati ala ribalta perché la qualità del suono è superiore a quella digitale. Se si possiede un giradischi adatto, è possibile sentire la musica con tutto il suo spessore e la sua complessità.

Per questo motivo i veri appassionati di musica tendono a preferire sempre più i dischi in vinile rispetto al formato mp3 o ai CD. Artisti contemporanei sono tornati a pubblicare dischi in questo formato ma non solo. Nel mercato del vintage è impazzata la moda dei dischi usati del passato che sono sempre più ricercati.

La discriminante a determinare il prezzo sono gli autori e la rarità dell’album in questione, oltre ovviamente allo stato del disco. Se abbiamo un disco mai aperto e ancora incellofanato, il valore aumenta.

Questi vecchi dischi sono ricercatissimi, potrebbero valere molto e magari li abbiamo anche in casa

Tra gli autori più ricercati c’è di certo Mina. La celeberrima cantante ha avuto una carriera davvero prolifica e costellata di successi. Tutti i dischi della cantautrice sono ricercati dagli appassionati, ma in particolare la rarità di Mina con voi, disco del 1969. Questo oggetto può valere più di 1000 euro e fare la fortuna di chi lo possiede.

Un altro esempio simile è il disco Vento Caldo di Battiato, nella versione della casa discografica Phillips. Dopo l’uscita l’artista cambiò casa di produzione e la prima edizione è diventata una rarità che vale anch’essa almeno 1000 euro.

Un altro album ricercatissimo che tocca quotazioni stellari è Contrasto dei Pooh, che contiene alcuni brani scartati dalla pop band italiana. Questo disco vale sui 1200 euro.

Ora non ci resta che andare a verificare in cantina se possediamo alcuni di questi vinili di grande valore: a noi resta la scelta se conservarli come cimeli o se venderli.

