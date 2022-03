Per contrastare dolori articolari e muscolari in tutto il corpo non solo arnica ma potremmo utilizzare questo prezioso frutto che sarebbe utile anche contro l’allergia

Tutti avremo presente questa fastidiosa sensazione. Ci svegliamo intorpiditi. Abbiamo addosso pesantezza, come se tutte le parti del nostro corpo fossero sottoposte all’azione di una forza di blocco invisibile. Inoltre, le nostre articolazioni cigolano e muoverle ci procura un diffuso fastidio. Questa percezione potrebbe essere persino aumentata da alcuni malesseri stagionali. La stanchezza e il respiro affannato potrebbero infatti derivare dai pollini tipici della primavera e del cambio di stagione.

Alcuni consigli risulteranno sempre utili per prevenire dolori del genere e affaticamento. Così, l’attività fisica deve essere proporzionata alla nostra condizione. Mangiamo molta frutta e verdura ed evitiamo stress muscolari o fisici non necessari. Soprattutto manteniamo una postura corretta anche nei gesti meno evidenti. Molto rischioso, ad esempio, è stare di fronte al computer per ore. Così come adottare questa pessima abitudine purtroppo frequentissima. Oggi, però, ci occupiamo di un frutto che potrebbe diventare alleato contro reumatismi e fastidi muscolari. Questo rimedio è costituito da un frutto che viene dalla Siberia ma è molto diffuso e conosciuto anche presso le nostre latitudini. Così per contrastare dolori articolari e muscolari potremmo utilizzare un rimedio naturale dai conclamati benefici, ovvero il ribes nero.

Metodi di assunzione di questo prodotto naturale

Questo piccolo frutto sarebbe persino un antistaminico naturale. Sarebbe infatti in grado di contrastare l’azione dell’istamina potenziando il sistema immunitario. Inoltre, come detto, svolgerebbe un importante ruolo di antinfiammatorio naturale. Infatti, riuscirebbe a smorzare lo stato infiammatorio delle nostre articolazioni, diminuendo così sia il gonfiore che il dolore. Ci si potrebbe chiedere come assumerlo. Per quanto i benefici siano estesi anche al succo e all’olio del ribes nero, in caso di reumatismi sembrerebbe essere efficace la preparazione di un infuso delle sue foglie.

Se in erboristeria non lo trovassimo già preparato, maceriamo 4 foglie in una tazza di acqua bollente per 20 minuti. Ripetiamo l’applicazione anche per 3 volte al giorno per un paio di mesi. Altrimenti, sciogliamo delle gocce di tintura madre in un po’ d’acqua ed assumiamo con la stessa frequenza. Il corpo beneficerebbe anche della funzione antiossidante e vasoprotettiva. Infatti, si raccomanda talvolta come rimedio alla fragilità capillare.

Per contrastare dolori articolari e muscolari in tutto il corpo non solo arnica ma potremmo utilizzare questo prezioso frutto che sarebbe utile anche contro l’allergia

Non sembrerebbero registrarsi effetti collaterali in seguito all’assunzione di infuso o di succo di ribes nero. Tuttavia, è sempre consigliabile parlarne con un medico, particolarmente se si soffre di ipertensione arteriosa e di epilessia. Infatti, potrebbe abbassarsi la soglia di comparsa relativa alle compulsioni. Ricordiamo infine che il ribes è disponibile anche sottoforma di compresse in farmacia e in erboristeria. Pratichiamo infine, là dove possibili, alcuni preziosi esercizi per ridurre le spalle curve e doloranti. Per le allergie si raccomanda invece l’assunzione di gocce di macerato.

