Per aggiustare la postura e non avere spalle curve e doloranti questo semplice esercizio potrebbe essere l’ideale

Con l’autunno, il freddo e l’umidità possono infastidire le articolazioni. Ginocchia, caviglie e, molto spesso, spalle potrebbero risentirne. Queste ultime sono particolarmente sollecitate dal lavoro in ufficio e in smart working. Stando davanti al computer per ore, potrebbero incurvarsi, causandoci fastidiosi dolori alla schiena.

Gli smartphone non sono d’aiuto per la postura

In questo, non aiuta di certo l’utilizzo intensivo degli smartphone: controllare i social con la testa abbassata sullo schermo contribuisce a peggiorare la nostra postura. Per aggiustarla, però, potrebbe forse bastare un esercizio molto semplice, da eseguire tranquillamente a casa. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una scopa.

Informazioni preliminari

Prima di parlare di questo esercizio potenzialmente molto efficace, occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, se i dolori articolari sono forti e continui, è consigliabile rivolgersi a un medico. Inoltre, prevenire è sempre meglio che curare. Una vita sana e attiva, in cui i nostri muscoli sono sollecitati in modo armonico e adeguatamente alimentati, è un presupposto fondamentale per curarci del nostro benessere.

Trucchi da utilizzare nella vita di tutti i giorni

Alcuni piccoli accorgimenti, poi, potrebbero essere nostri alleati nella lotta contro una cattiva postura.

Quando lavoriamo o leggiamo, aggiustiamo la sedia all’altezza giusta, così che non sia necessario avvicinare il mento allo sterno per guardare lo schermo o la pagina. In alternativa, dotiamoci di un supporto adatto per il nostro portatile o per il libro che abbiamo scelto di leggere.

Un altro piccolo trucco consiste nel mettere un timer sul cellulare quando stiamo lavorando. Ci aiuterà ad accorgerci se siamo rimasti troppo a lungo nella stessa posizione, ricordandoci di cambiarla.

Quando facciamo la spesa o portiamo in giro una borsa pesante, non teniamola sempre sulla stessa spalla. Cambiamo lato di frequente.

Per aggiustare la postura e non avere spalle curve e doloranti questo semplice esercizio potrebbe essere l’ideale

Ora vediamo come eseguire l’esercizio. Come dicevamo, abbiamo bisogno di una scopa. Prendiamola e, tenendola con le braccia larghe, appoggiamola dietro le spalle, alla base del collo. Più precisamente, sulla parte superiore del muscolo trapezio. A questo punto, stringiamo le scapole e, con un movimento lento e controllato, allunghiamo le braccia il più possibile, allontanando la scopa da noi. Dovremmo sentire una leggera tensione sui deltoidi anteriori e sui pettorali. Eseguiamo il movimento dieci volte, mantenendo la posizione per dieci secondi durante l’ultima ripetizione.

Gli errori da evitare quando eseguiamo l’esercizio

Dunque, per aggiustare la postura e non avere spalle curve e doloranti questo semplice esercizio potrebbe essere l’ideale, ma dobbiamo eseguirlo nel modo corretto. Manteniamo la tensione negli addominali e non inarchiamo la schiena nel tentativo di stendere le braccia. Non è importante quanto lontano da noi portiamo la scopa: ognuno ha diversi livelli di mobilità articolare. Sforzarsi di superare il proprio in una volta sola è altamente sconsigliato. Anche per questo, ricordiamo di eseguire il movimento lenti e fluidi, senza scatti. E di rivolgerci a professionisti del settore laddove il problema dovesse persistere.

Una volta eseguito, osserveremo forse un miglioramento, anche netto, nella nostra postura. Tornare a lavorare potrebbe diventare più facile.