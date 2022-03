Quando si crea il proprio outfit, nulla dev’essere lasciato al caso. Ogni dettaglio può fare la differenza e rappresentare in modo unico il proprio stile. Dall’acconciatura agli accessori, ogni parte del look contribuisce al risultato complessivo. Le scarpe sono sicuramente una di queste parti, anche se molti le sottovalutano. Oltre a scegliere quelle giuste da abbinare al resto del look, si possono personalizzare per renderle uniche. Un modo per farlo è usare con creatività i vecchi smalti per unghie, ma anche semplicemente allacciandole in un modo specifico.

L’infallibile metodo per mettere velocemente i lacci paralleli alle scarpe sportive ed eleganti in modo perfetto

Allacciare le scarpe sembra una cosa semplicissima da fare, ma le prime volte può essere una vera sfida. La difficoltà sta anche nel capire come mettere i lacci per ottenere l’effetto sperato. C’è chi preferisce vederli intrecciati, in modo che creino come delle “x” sulla tomaia. Altri, invece, preferiscono vederli orizzontali e paralleli, e magari riuscire a nasconderne le estremità. Il modo per farlo è semplicissimo, basta seguire attentamente pochi passi uno dopo l’altro. Questo metodo va bene sia per le scarpe da ginnastica sia per quelle eleganti.

Prima di iniziare, è utile mettersi in una posizione comoda in cui la scarpa possa rimanere ben ferma. Per quanto riguarda i lacci, si possono usare quelli già inclusi nella calzatura, eventualmente da personalizzare aggiungendo un po’ di colore. Se sono usurati, si possono utilizzare per altre funzioni in casa e sostituire con un paio nuovi, magari scegliendoli con uno stile originale. Ora siamo pronti per metterli correttamente alle nostre scarpe.

Come allacciare le stringhe velocemente in pochi passi

Per prima cosa bisogna inserire ciascuna estremità del laccio negli occhielli più vicini alla punta, dall’esterno verso l’interno. È bene assicurarsi che le due parti siano lunghe uguali e, in caso contrario, tirare il laccio da un lato o dall’altro. A questo punto, si deve prendere l’estremità di destra e farla passare nel secondo occhiello sempre a destra, dall’interno verso l’esterno. Quindi, la si farà passare nel secondo occhiello di sinistra, dall’esterno verso l’interno. L’estremità di sinistra, invece, dovrà attraversare il terzo occhiello di sinistra dall’interno verso l’esterno, quindi nel terzo di destra dall’esterno all’interno.

Bisognerà proseguire così fino a terminare con l’ultimo occhiello. Le estremità delle stringhe si troveranno internamente, sarà quindi semplicissimo allacciarle e nasconderle sotto la linguetta. Con l’infallibile metodo per mettere velocemente i lacci paralleli sarà semplicissimo sistemare le scarpe appena lavate ed essere pronti a uscire.

