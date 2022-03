Per contrastare le infezioni alle vie urinarie in modo naturale non un integratore o un alimento ma potrebbe aiutare questa tisana ricca di benefici

Può trattarsi di una cistite oppure di altre tipologie di infiammazione batterica o virale. Tutti sappiamo quanto possa essere fastidioso e condizionante un disagio che coinvolge il tratto terminale della nostra vescica. Per fortuna gli esperti in questo ci aiutano. E raccomandano alcune abitudini alle donne, che sono statisticamente più colpite da questi disagi. Ad esempio, sarebbe bene utilizzare biancheria intima fatta di un tessuto delicato. Il cotone potrà andare più che bene. Poi, attenzione anche ai pantaloni stretti e diamo sempre priorità all’igiene intima, specialmente durante il periodo interessato dal ciclo mestruale.

Oltre a questo, però, un ausilio potrebbe giungere da ciò che mangiamo e beviamo quotidianamente. Così, ci potrebbero aiutare le proprietà delle foglie di un’erba molto utilizzata anche a scopo medicinale. Questa sarebbe raccomandata per contrastare le infezioni alle vie urinarie. Il suo nome è solidago virgaura, anche se è comunemente conosciuta con il nome di “verga d’oro comune”.

Ecco i notevoli benefici che la scienza sta approfondendo

Come ci suggeriscono gli esperti, sembrerebbe che questa erba abbia delle molecole atte ad aumentare il flusso dell’urina ed utili ad esercitare un’azione antinfiammatoria. È molto diffusa sul territorio del nostro Paese. Predilige le aree temperate e fredde, specialmente in Europa e in Asia. Potremmo incrociarla nelle passeggiate in campagna ed è caratterizzata da fiori peduncolati dal colore giallo acceso. Le verrebbero attribuite varie proprietà medicamentose. Ma vediamo quale dosaggio potrebbe essere impiegato per dare beneficio alle nostre vie urinarie.

Per preparare la tisana possiamo mettere in infusione circa 5 grammi di erba in 20 centilitri di acqua bollente. Aspettiamo circa 15 minuti di infusione prima del consumo. L’utilizzo raccomandato sarebbe costante e cadenzato nel corso della giornata. D’altronde l’idratazione è un passaggio necessario per contrastare le infezioni del tratto urinario. Beviamone due o tre tazze al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. Proseguiamo il trattamento per un periodo che varia dalle 2 alle 4 settimane.

Per contrastare le infezioni alle vie urinarie in modo naturale non un integratore o un alimento ma potrebbe aiutare questa tisana ricca di benefici

Per queste caratteristiche antinfiammatorie, la verga d’oro comune verrebbe talvolta impiegata per risciacqui della cavità orale. Riuscirebbe a contrastare infiammazioni ed infezioni similmente ad un collutorio. In generale, prima dell’assunzione è sempre meglio chiedere consulto al proprio medico. Infatti, l’uso della verga d’oro comune sarebbe fortemente sconsigliato se soffriamo di ritenzione idrica dovuta a problemi cardiaci o renali. Abbiniamo queste indicazioni ad una corretta alimentazione. Privilegiamo l’olio a crudo per condire gli ingredienti, ad esempio. Se abbiamo voglia di latticini preferiamo quelli freschi, meno grassi, così come i latticini fermentati (ad esempio yogurt e kefir).