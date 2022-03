Arriva il momento di fare le pulizie di primavera, ma spesso il tempo da dedicare loro è poco e bisogna correre per fare tutto. Che la casa sia grande o piccola, ci sono comunque troppe cose da sistemare e da lavare, se la si vuole avere linda e splendente il prima possibile. Si può cominciare da 3 cose essenziali il primo giorno, per passare via via a tutte le parti della casa. Farlo da soli, però, può essere davvero lungo e faticoso. Un supporto arriva come sempre dal nostro smartphone, dove scaricare un’applicazione per ogni esigenza. Alcune aiutano a gestire i consumi e risparmiare, per esempio, altre a organizzarsi con le pulizie di casa.

Ecco il modo geniale per fare velocemente le pulizie di primavera con queste 3 applicazioni pratiche e gratuite

Prima di impazzire a pulire da soli e senza alcun supporto, si possono provare delle applicazioni mobile da scaricare sullo smartphone. Grazie alle loro funzionalità, ci si potrà mettere meno tempo e meno fatica. La prima è Clean my house, un’app promemoria che permette di programmare e monitorare tutte le pulizie. I lavori si possono organizzare per categorie e impostare come ricorrenti, scegliendo anche la frequenza con cui si devono ripetere. A volte ci si chiede quanto tempo sia passato da una certa pulizia o non si ricorda cosa si debba fare. Con questa applicazione non sarà più un problema, perché basta impostare un semplice promemoria.

Inoltre, è presente anche un timer nel caso si voglia monitorare il tempo per ogni attività, da segnare poi come completata.

Come pulire casa organizzando e suddividendo il lavoro in modo semplicissimo

Ecco il modo geniale per fare velocemente tutte le faccende di casa, ma le pulizie è sempre meglio farle insieme per alleggerirsi il lavoro. A questo proposito, si può installare Sweepy, applicazione che permette di impostare dei piani di pulizie personalizzati e condivisi. Il bello, infatti, è che tutte le faccende domestiche si possono suddividere tra tutti i membri di casa. È un modo per alleggerire il lavoro, prendendolo anche come un gioco. Infatti, man mano che si va avanti con le pulizie è possibile vedere i propri progressi e gareggiare con gli altri. Dopo aver programmato le attività e aver assegnato le priorità, si può condividere il piano completo sui dispositivi di tutta la famiglia.

Disponibile solo in inglese, ma veramente utile, è infine Cozi Family Organizer. Questa app permette non solo di organizzare le pulizie, ma anche di gestire l’intera vita familiare. Infatti, si può creare un calendario condiviso con i diversi impegni, impostare dei promemoria e creare una lista della spesa.

