Per consumare tante uova ecco la ricetta della nonna per un dolce che a colazione ci farà dimenticare torta di mele e ciambellone 

I dolci sono veri protagonisti della cucina italiana, non se ne può fare a meno né nel periodo invernale né, tantomeno, in quello estivo. Per adattarsi al periodo si potranno utilizzare frutti di stagione per preparare dolci freddi ma non solo. Oggi si andrà a vedere la preparazione relativamente semplice di trecce con uvetta perfette per la colazione. Un dolce che saprà accompagnare egregiamente il caffè classico ma anche quello con cacao e Nutella. Portare in tavola questo dolce farà la felicità di grandi e piccini. Come si scriveva, la preparazione è semplice e porterà via circa un’oretta di tempo. Inoltre, ci permetterà di utilizzare molte uova, in questo caso 5, e sarà più semplice da preparare rispetto alla torta di mele o al ciambellone.

Ingredienti per 10 persone:

500 g di farina;

150 g di burro;

100 g di uvetta;

5 uova;

2 cucchiai di zucchero;

una scorza di limone;

olio di semi di girasole o arachidi, quanto basta;

zucchero a velo, quanto basta.

Per consumare tante uova ecco la ricetta della nonna per un dolce che a colazione ci farà dimenticare torta di mele e ciambellone

Prima di iniziare la preparazione si consiglia di lasciare il burro fuori dal frigorifero per almeno un’ora. In questo modo sarà pronto per essere utilizzato a temperatura ambiente e tagliato a tocchetti. In seguito, prendere una ciotola capiente e unire la farina setacciata con il burro, le uova, l’uvetta, la scorza grattugiata del limone e lo zucchero. Impastare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e, in seguito, lasciare riposare almeno mezz’ora coperto con un asciugamano. Su una spianatoia, poi, stendere l’impasto fino a raggiungere lo spessore di quattro o cinque millimetri utilizzando un matterello.

A questo punto suddividere in strisce e intrecciarne tre per volta. Le trecce dovranno, poi, essere fritte in olio di semi di girasole o arachidi fino a renderle dorate. Prima di servirle in tavola, si consiglia di assorbire l’olio in eccesso e di spolverare le trecce con lo zucchero a velo o la granella di zucchero. In alternativa si potrà anche utilizzare del miele per spennellare la superficie delle treccine. Per renderle più gustose si potrà aggiungere un cucchiaio di panna al composto.

Come conservare

Per conservare le treccine sarà sufficiente sistemarle in un contenitore a chiusura ermetica. Resisteranno per un paio di giorni senza alcun problema. Quindi, per consumare tante uova ecco la ricetta perfetta per la colazione o per una merenda veloce.

