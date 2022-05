2 golosi dessert freddi da preparare velocemente con 3 ingredienti ottimi da gustare in estate al posto del gelato con le fragole

Ogni stagione ha i suoi piatti di riferimento, l’estate non fa eccezione. Seguire il ciclo della natura e adeguarsi a ciò che ci viene offerto porta molti a modificare ricette tradizionali scegliendo altri prodotti. In cucina è importante cercare il giusto connubio tra gusto e praticità magari scegliendo ricette con pochi ingredienti. Oggi si andranno a vedere 2 golosi dessert freddi da preparare velocemente e con soli 3 ingredienti ottimi anche come merenda. Difficile fare a meno dei dolci, specialmente quando si possono realizzare in poco tempo senza rinunciare al sapore. I protagonisti saranno due frutti, le fragole e le banane.

Le fragole, regine della primavera, possono essere utilizzate in cucina in modi molto diversi tra loro. Dai risotti all’insalata passando per i ghiaccioli e all’abbinamento con il gelato alla crema, si tratta davvero di frutti versatili che qui verranno utilizzati per realizzare un fragolamisù. Il secondo dolce, invece, avrà come base la banana, frutto esotico entrato di diritto nelle nostre cucine. Come per le fragole anche le banane possono essere utilizzate per preparare diversi dessert, uno dei più apprezzati le vede abbinate alle noci. La facilità di preparazione di questi dolci li farà apprezzare anche da chi non ama particolarmente cucinare.

Per preparare i banana bites al cioccolato sarà sufficiente procurarsi questi semplici ingredienti: 2 banane, 30 grammi di burro di arachidi e 60 grammi di cioccolato. Prendere le banane e togliere la buccia prima di tagliarle a rondelle. A questo punto spalmare il burro di arachidi su una parte del pezzo di banana e coprire con un altro pezzo. Si andrà, così, a creare una sorta di panino che dovrà poi essere passato nel cioccolato fondente. Prima di fare ciò, però, lasciare riposare le rondelle di banana e burro di arachidi in freezer per una decina di minuti. Nel frattempo mettere il cioccolato in un pentolino e farlo fondere a bagnomaria o nel forno a microonde. In seguito immergere una parte dei pezzi della banana nel cioccolato fuso e lasciarli riposare in frigorifero per un paio di ore prima di consumarli ed ecco pronto il dessert.

Un tiramisù diverso dal solito

Per preparare il fragolamisù, invece, sarà sufficiente unire 8 fette biscottate con 400 grammi di yogurt greco e 120 grammi di fragole. Si tratta di una alternativa, ugualmente gustosa ma più leggera, al classico tiramisù. Prendere le fette biscottate e alternare yogurt greco e fragole fino ad arrivare a tre strati. Lasciare riposare per un paio di ore in frigorifero prima di consumarlo. Per ammorbidire maggiormente le fette biscottate si potranno passare rapidamente nel latte.

