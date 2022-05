In molti ricorderanno la famosissima pubblicità dove si recitava “il caffè è un piacere, se non è buono che piacere è”. Uno slogan entrato nella storia che racchiude una grandissima verità. Il caffè rappresenta un vero e proprio simbolo, il profumo che si sente al risveglio e di cui non si potrebbe mai fare a meno. La colazione è il pasto più importante della giornata e sarebbe bene dedicarci il giusto tempo. Per quanto riguarda il caffè le fazioni principali sono due. Le persone si suddividono in coloro che amano dimezzare i tempi utilizzando la macchinetta e coloro che, invece, non potrebbero mai rinunciare alla moka. Entrambi i metodi possono avere dei pro e dei contro, la macchinetta del caffè andrà tenuta pulita con cura per evitare che si danneggi. Oltre al classico caffè possiamo, però, realizzare anche delle versioni più elaborate come, ad esempio, il marocchino. Questo caffè schiumato con latte e cacao è facile da preparare e sicuramente non ci farà rimpiangere il cappuccino.

La storia

Il caffè marocchino ha una storia tutta italiana, nasce in Piemonte nella metà del Novecento come evoluzione del famosissimo bicerin di Cavour. Quindi, il suo nome più che al Marocco è riferito ad una colorazione di pelle che si utilizzata sui cappelli. Da un lato potrebbe sembrare più simile ad un cappuccino che ad un caffè per via dell’aggiunta di latte e di cacao. Per realizzare un marocchino perfetto, poi, sarà importante utilizzare un bicchierino di vetro che ci permetterà di vedere i tre strati.

Questo caffè schiumato con latte e cacao da fare a casa è come quello del bar e non ci farà rimpiangere il cappuccino

Per realizzare un caffè marocchino perfetto, sarà necessario cominciare facendo il classico caffè con la moka. Prendere una tazzina in vetro dai bordi alti e riempirne il fondo con uno strato di cacao. In seguito unire la crema di latte per 3/4 e aggiungere l’espresso. Per dare ancora più gusto alla nostra preparazione possiamo procedere con una spolverata di cacao sulla superficie. Alcune alternative vedono il cacao sul fondo del bicchiere sostituito con la Nutella o, un’altra crema spalmabile. Una diversa alternativa, poi, vedrà anche l’utilizzo di cioccolata calda. Preparare la cioccolata e versarla all’interno del bicchierino in cui, poi, andrà aggiunto l’espresso e una spolverata di cacao o di cannella. Da ultimo, poi, si dovrà aggiungere la crema di latte montato al resto della preparazione. Per montare il latte si potrà utilizzare l’apposita funzione della macchinetta del caffè o, in alternativa, con un montalatte.

