Le festività aguzzano anche l’ingegno dal momento che pranzi e cene necessitano di molta varietà per non diventare banali.

Il discorso varrà per antipasti, primi, secondi ma anche per i dolci. Da un lato è vero che i dolci più diffusi alla fine dei pasti natalizi sono quelli a base di panettone o pandoro. Tuttavia non sono l’unica tipologia di dessert da provare a fine pasto, la scelta è infinita.

Chi preferisce qualcosa di meno lievitato e più light potrà optare per un dessert che ha come protagonisti pompelmi e meringhe.

Un agrume molto divisivo per il suo gusto più aspro rispetto all’arancia o ai mandarini. Infatti potrebbe non piacere proprio a tutti. Pochi lo considerano ma questo agrume può essere utilizzato per preparare dolci pazzeschi al posto di arance e limoni.

Tuttavia si tratta di un dolce facile ed economico da preparare che attenuerà il senso di pienezza in seguito ad un lauto pasto.

Alcune persone, tuttavia, potrebbero avere delle allergie al pompelmo, per questo si consiglia di informarsi prima di preparare questo dolce.

Ingredienti:

500 grammi di zucchero;

250 grammi di albumi;

30 grammi pistacchio;

4 pompelmi.

Se si possiede una planetaria mettere gli albumi al suo interno e sbatterli fino a quando cominciano a produrre schiuma. In seguito aggiungere lo zucchero lentamente e lasciarlo assorbire prima di aggiungerne altro.

In alternativa si potrà utilizzare, con il medesimo procedimento una classica frusta elettrica. Continuare a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Prendere una teglia e ricoprirla con un foglio di carta da forno, il composto andrà versato al suo interno.

Preriscaldare il forno a 120 gradi, una volta raggiunta la temperatura infornare e abbassare a 90 gradi. Le meringhe andranno cotte per circa quattro ore in forno, una volta pronte lasciarle raffreddare prima di spezzettarle in una ciotola.

Prendere i pompelmi e tagliarli a cubetti nella stessa ciotola delle meringhe e aggiungere anche la granella di pistacchio.

A questo punto il nostro dessert sarà pronto per essere servito. Sicuramente i nostri ospiti sapranno apprezzare il gusto dolce delle meringhe che andrà a stemperare l’acidità dei pompelmi.

Per conservare questo dolce si consiglia di sistemarlo in frigorifero. I pompelmi già tagliati possono conservarsi per un paio di giorni ma si consiglia di consumare il dolce appena preparato e magari anche tiepido.