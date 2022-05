Libri e documenti sempre in ordine in soggiorno o in camera anche in case piccole con poco spazio non sarà più un miraggio con queste 5 idee

Chi abita in pochi metri quadri spesso si ritrova a dover fare i conti con il disordine. Abbiamo già visto come le scarpe non saranno più in disordine con delle semplici idee furbe .

Un altro problema delle case piccole riguarda dove riporre la bicicletta con poco ingombro e senza disordine. In questo articolo vedremo di risolvere un altro inconveniente con cui abbiamo spesso a che fare: riporre i libri e i documenti. In questo articolo passeremo in rassegna ben 5 soluzioni per trovare spazio a libri e documenti.

Libri e documenti sempre in ordine in soggiorno o in camera anche in case piccole con poco spazio

Una prima proposta potrebbe essere quella di incorporarli nella testata del letto. Per eliminare un po’ di disordine, potremmo scegliere infatti un letto contenitore. Oltre ai classici modelli dotati contenitore sotto alla rete, esistono dei modelli con libreria incorporata nella testata. Si tratta di vani laterali che pertanto sono esclusi alla vista di colui che entra in camera. Avremo, inoltre il vantaggio di avere sempre a portata di mano un libro da leggere prima di prendere sonno.

La scala a sbalzo

Un’altra idea per fare spazio ai nostri libri è quella di riporli sotto il ripiano del gradino di una scala a sbalzo. Le scale a sbalzo sono quegli elementi architettonici dove gli scalini sono fissati a parete e non hanno giunzione fra loro. Questi vani potrebbero essere comodissimi per riporre i nostri tomi preferiti.

Le mensole sopra alle porte

Un’ottima idea per avere libri sempre in ordine è quella proposta da alcuni designer d’interni. Consiste nel posizionare delle mensole sopra lo stipite superiore delle porte. In questo caso sarebbe meglio optare per mensole un po’ particolari come, ad esempio, dei capitelli o dei cornicioni con fregi. Materiali di recupero che si adattano bene a stili d’arredo classico, shabby o country.

Come modanatura

Per prima cosa chiariamo cosa sia una modanatura. Si tratta di un elemento architettonico, una cornice che si applica nella giunzione fra soffitto e pareti laterali. Possiamo creare un elemento decorativo proprio con i libri che vada a sostituire la modanatura. Ci basterà fissare delle mensole, a circa 20 centimetri dal soffitto, lungo tutto il profilo delle pareti. Su queste mensole potremmo porre i libri che non leggiamo così di frequente.

Per quanto riguarda i documenti stipati nei classici faldoni potremmo utilizzare queste soluzioni salvaspazio.

La rastrelliera

Se siamo stanchi di avere documenti in disordine che non sappiamo dove riporre, probabilmente questa è l’idea che fa per noi. Ci basterà fissare una rastrelliera per pantaloni estraibili al posto in un mobile. Le rastrelliere possono essere fissate con viti o a pressione. Solitamente si trovano nei negozi o nelle catene d’arredamento nel settore accessori per mobili. Dopo aver inserito i documenti in cartellette simili ai portalistini, andremo ad appendere le cartellette alle bacchette della rastrelliera.

Con queste idee design avremo Libri e documenti sempre in ordine in soggiorno o in camera anche in case piccole.

