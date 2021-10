Le castagne sono dei frutti tipicamente autunnali che proprio in questi mesi non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Da gustare appena cotte dopo cena o per merenda.

Sono racchiuse in una struttura spinosa di forma sferica che, una volta aperta, lascerà intravedere il frutto ricoperto da una buccia molto resistente di colore marrone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Le castagne sono i frutti dell’albero del castagno. Un arbusto maestoso e longevo, molto comune nei boschi italiani, caratterizzato una chioma folta e da foglie di colore verde intenso.

Il metodo classico per conservare le castagne

In commercio le castagne sono reperibili da ottobre a dicembre, ma possiamo anche raccoglierle durante una passeggiata tra i boschi.

Sono un frutto molto versatile, che può essere cucinato in diversi modi. Quando ne abbiamo in abbondanza, si possono anche conservare e gustare a distanza di mesi. Le tecniche di conservazione sono tante, ma la più utilizzata è sicuramente quella del congelamento che permette di conservare le castagne per circa 6 mesi. Il procedimento è molto semplice, basta pulire per bene le castagne e inciderle con un coltellino. Chiudiamole in un sacchetto adatto al freezer e congeliamo.

Prima di procedere con questa tecnica, ricordiamo di mettere in ammollo le castagne per qualche giorno (l’acqua dovrà essere cambiata ogni giorno). I frutti che emergono e rimangono a galla sono da eliminare e scartare.

Possiamo anche conservare le castagne in frigorifero per 1 o 2 mesi. Basta chiuderle in un sacchetto e riporle in frigo ad una temperatura di 3 gradi. Ricordiamo di utilizzare il consiglio appena descritto per eliminare le castagne non buone.

Per conservare le castagne e gustarle anche in primavera basta solo questa piccola astuzia

Il metodo appena descritto ci permette di conservare le castagne crude. Se invece vogliamo conservare i nostri frutti di stagione cotti, dobbiamo assolutamente seguire questa tecnica. Infatti, per conservare le castagne e gustarle anche in primavera basta solo questa piccola astuzia.

Cosa dobbiamo fare? Puliamo le castagne e facciamole bollire. Dopo circa 15 minuti togliamole dall’acqua e sbucciamole. Asciughiamo i nostri frutti e disponiamoli su una teglia. Mettiamo a cuocere in forno per circa 2 ore alla temperatura di circa 180 gradi. Controlliamo e giriamo spesso le nostre castagne per evitare che si brucino.

Una volta sfornate, spostiamole su un canovaccio e lasciamo riposare per circa 2 giorni. Le nostre castagne essiccate, saranno buonissime anche a distanza di mesi.

Approfondimento

Per conservare il basilico anche in inverno basta solo questo semplice trucchetto che pochi conoscono