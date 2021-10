Ariete. Grazie a Giove la situazione economica sarà abbastanza rassicurante. Si potranno chiudere dei vecchi sospesi e togliersi sfizi.

Toro. Ci sono tutti i presupposti per centrare gli obiettivi della settimana, ma meglio prepararsi a gestire gli imprevisti. Attenzione agli hobby troppo dispendiosi che faranno perdere tempo e denaro: meglio essere oculati.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Gemelli. A causa della Luna in opposizione ci sarà un po’ di nervosismo e necessità di avere maggiori conferme dalla persona amata. Ora in amore c’è voglia di impegno e di lasciar perdere le storie superficiali.

Cancro. Mercurio è in posizione sfavorevole con la Bilancia: Evitare il terzo grado al partner: c’è bisogno di comprensione!

Marte alleato del Leone

Leone. Marte è un potente alleato che permetterà di raccogliere i frutti di quanto si è seminato finora, frutti che sono stati ampiamente guadagnati. Meglio ignorare prese di posizione troppo rigide e andare fino in fondo verso la soluzione di problemi lavorativi.

Vergine. Nettuno è in opposizione: bisogna ricordare che sognare è bello, ma è necessario sapersi destreggiare nella realtà in modo concreto. L’avversità di Nettuno renderà irrequieti, irrazionali e in preda a strani timori.

Bilancia. Giove e Saturno proteggono gli amici di questo segno e li vogliono vincenti. Non bisogna tergiversare né nascondersi dietro scuse banali, mentre invece è importante prendere coraggio e agire. Se nella cerchia di amici c’è qualcuno di poco convincente, meglio seguire l’istinto e capire come metterlo da parte.

Scorpione. Gran bisogno di affetto, ma la dolce metà avrà altro da fare e non darà le attenzioni sperate. Meglio non dare troppa attenzione ai particolari e non giudicare il prossimo con eccessiva rigidità.

L’oroscopo della settimana per scoprire quali segni saranno i favoriti delle stelle

Sagittario. Ci sarà grande voglia di comunicare che renderà i Sagittario più attenti e ricettivi, quindi più disponibili e accoglienti.

Capricorno. In famiglia ci saranno dei fraintendimenti. La Mercurio è ostile: occhio alle sviste con documenti importanti.

Acquario. Una situazione che si trascina da tempo troverà finalmente soluzione.

Pesci. Potrebbe essere a rischio il rapporto con un amico. Meglio scegliere la comprensione e capire di non essere i detentori della verità. Un caro potrà dare utili consigli e ricaricare l’autostima perduta.

Ecco, quindi, com’è l’oroscopo della settimana per scoprire quali segni saranno i favoriti delle stelle.

Approfondimento

In arrivo una settimana sottotono per questi tre segni zodiacali in particolare secondo l’oroscopo.