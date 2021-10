La zucca è un ortaggio tipicamente autunnale, in grado di regalare delle grandi soddisfazioni, anche se coltivata negli orti domestici.

Non necessita di particolari cure, ma ha solo bisogno di spazio per crescere e di terreni ben concimati e ricchi di sostante organiche. Questo ortaggio ama la luce e il sole, ma teme molto il freddo e le gelate. Inizia la sua maturazione a settembre per concludersi nel mese di novembre. È pronta per essere raccolta quando il picciolo diventa secco e il colore brillante. Si può anche conservare. Oltre ai metodi tradizionali per conservare la zucca e gustarla anche in primavera utilizziamo questo metodo tramandato dalle nonne.

Le origine della zucca sono un po’ incerte, ma sappiamo che questo ortaggio era già conosciuto dagli antichi Romani. Infatti era utilizzata per scopi alimentari, ma svuotata ed essiccata, diventava un perfetto contenitore adatto alla conservazione del cibo.

I metodi tradizionali

La zucca è ricca di acqua, povera di calorie e possiede delle proprietà benefiche che aiutano il nostro organismo. È un ortaggio stagionale quindi può essere gustato fresco solo durante i mesi autunnali.

Ma se il nostro orto ci ha regalato una grande quantità di zucca, possiamo pensare di congelarla e mangiarla nei mesi successivi.

Come facciamo? Se vogliamo conservare una zucca intera, possiamo lasciarla in casa a temperatura ambiente. Controlliamo, ogni tanto, che la buccia sia dura e uniforme.

Un altro metodo di conservazione molto utilizzato è quello del congelamento. Basta tagliare la nostra zucca a cubetti, delle dimensione che desideriamo, inserirli all’interno dei sacchetti e conservarli in freezer. Queste sono due tecniche molto semplici e veloci da realizzare.

Per conservare la zucca e gustarla anche in primavera utilizziamo questo metodo tramandato dalle nonne

Ma quando ci rendiamo conto di aver acquistato una zucca troppo grande, possiamo anche utilizzare un altro metodo di conservazione. Abbiamo sempre bisogno del congelatore, ma questa volta il nostro ortaggio sarà cotto.

Basterà tagliare la zucca a cubetti e lessarla per qualche minuto. Una volta cotta, dobbiamo lasciare che raffreddi completamente. Dopodiché possiamo conservarla negli appositi sacchetti o contenitori che andranno in freezer. Possiamo cuocere la nostra zucca anche in forno, ma ricordiamo di chiuderla in un cartoccio.

Facciamo attenzione alla grandezza dei cubetti, perché sono molto importanti per le varie cotture. Ad esempio, dovranno essere tagliati in modo regolare e di piccole dimensioni se si desidera utilizzarli per la preparazione di risotti.

Approfondimento

Per conservare le castagne e gustarle anche in primavera basta solo questa piccola astuzia