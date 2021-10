Avete voglia di un weekend particolare ma vi vengono in mente sempre le solite mete? Cosa c’è di più suggestivo che visitare un luogo d’arte circondato da alberi e tappeti pieni di foglie colorate?

Esistono dei posti magnifici, in cui si può unire natura e cultura in una sola gita. La combinazione perfetta per uno o due giorni da trascorrere in famiglia o per una coppia. Oppure per un gruppo di amici che vuole fare una toccata e fuga, e può concludere la visita con un bel pranzo studiato. Ecco, dunque, come trascorrere un weekend tra arte e natura in uno di questi 5 luoghi meravigliosi spendendo pochi soldi.

Canale Monterano. Questo comune in provincia di Roma è la nuova cittadina sorta al posto della città fantasma Monterano. Si trova a ridosso dei Monti Sabatini, leggermente ad ovest rispetto al Lago di Bracciano. L’esperienza incredibile è, infatti, quella di vedere gli scavi della vecchia Monterano, ormai inclusa nella Riserva naturale regionale Monterano. Questo luogo è arroccato su un’altura di tufo ed è costituito da una serie di rilievi meravigliosi che portano indietro nel tempo. Dall’acquedotto del XVII secolo, alla Chiesa di Bonaventura con la fontana ottagonale davanti, questo spazio immerso nella natura selvaggia è magico e mistico allo stesso tempo. Bellissimi anche la Chiesa di San Rocco e il Castello con la fontana del Leone del Bernini. Passeggiare tra resti e ruderi ci regalerà un’esperienza incredibile.

Passeggiare nel Parco dei Mostri di Bomarzo ci farà sentire come Alice nel Paese delle Meraviglie

La Scarzuola. Nella bellissima Umbria, presso la località di Montegiove in provincia di Terni c’è un altro luogo spettacolare. Si tratta della Scarzuola, la “città ideale” progettata e costruita nel XX secolo da Tommaso Buzzi. Il vecchio convento ospitò probabilmente San Francesco di Assisi, mentre la meravigliosa “città teatro” costruita nella valletta dietro il convento si sviluppa in una specie di spirale formata da pergolati. Alcune parti sono fittizie e costruite solo per l’effetto scenico finale.

Parco dei Mostri di Bomarzo. Questo parco, in provincia di Viterbo, noto anche con il nome di Sacro Bosco di Bomarzo, è un vero e proprio connubio di arte e natura. Camminare nel mezzo di questo meraviglioso bosco, che in autunno assume dei colori aranciati e rossi, ci farà sentire come Alice nel Paese delle Meraviglie. Il parco è infatti ornato da una serie di sculture in basalto risalenti al XVI secolo all’incirca, che rappresentano figure mostruose e mitologiche.

Giardino di Ninfa. Ci spostiamo nel comune di Cisterna di Latina per scoprire questa meraviglia incredibile. Nell’area della cittadina medievale di Ninfa, ormai scomparsa, si trova un giardino all’inglese. Il percorso tra le bellezze naturali del giardino è animato dai ruderi e dalle rovine di Ninfa, tra l’abside della Chiesa di Santa Maria Maggiore, il municipio e le vecchie case sul fiume.

Villa Lante. Sempre in provincia di Viterbo c’è Villa Lante a Bagnaia, uno degli esempi di Manierismo più riusciti nella Storia dell’Arte italiana. La villa progettata inizialmente da Jacopo Barozzi da Vignola presenta due casini, le logge, delle fontane e un bacino meraviglioso che si tinge di specchiature arancioni in autunno. Non ci resta che prenotare per immedesimarci in un ricco Principe del 1500.