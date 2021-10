Nel tempo libero, molte persone amano leggere. Si tratta di un passatempo molto piacevole, perfetto in qualsiasi stagione. In autunno trascorriamo la maggior parte delle nostre serate in casa al caldo. La stessa cosa accade spesso anche durante i fine settimana, soprattutto se la pioggia non ci permette di fare una passeggiata fuori. In tutti questi casi, l’ideale è restarsene comodi sul divano in compagnia di un bel libro. Magari con una bella tazza di tisana o di tè caldo.

Leggere è un’ottima abitudine perché allena la mente

Leggere è un’ottima abitudine perché allena la mente, ed è anche un modo per evadere con la fantasia. Esistono tantissimi generi letterari. Entrare in una libreria può quasi essere destabilizzante per la grande quantità di volumi che ci troviamo di fronte. Anche per i lettori meno incalliti risulta, quindi, difficile non riuscire a trovare qualcosa che possa piacere.

Quest’oggi parleremo di un libro adatto a tutti: donne e uomini, giovani e meno giovani.

“Vivi ogni giorno come se fosse il primo. Il lungo viaggio di Fraintesa” di Francesca Barbieri

L’autrice, Francesca Barbieri, è meglio nota al grande pubblico di Internet come Fraintesa. Nel 2009 Francesca ha aperto il suo travel blog, diventando, di fatto, non solo una delle prime travel blogger professioniste, ma anche una vera e propria influencer, ancor prima che questo termine entrasse nel vocabolario di uso comune.

Nata nel 1983 a San Prospero, un piccolo centro in provincia di Modena, Fraintesa ci ha purtroppo lasciati lo scorso 2 aprile 2021 a causa di un aggressivo tumore al seno. Viveva a Milano ma, ovviamente, aveva visitato gran parte del Mondo. Tra i molti posti, era stata più volte in Australia, dove aveva anche lavorato come ranger.

Pagina dopo pagina questo è il libro che ci fa riflettere e capire dove sbagliamo e cosa facciamo bene nella nostra vita e cosa dovremmo cambiare

Dopo la drammatica diagnosi di tumore al seno a soli 35 anni, l’autrice decide di partire da sola per un viaggio intorno al Mondo. Per vivere un sogno e diffondere l’importanza della prevenzione. L’avventura inizia ad Hong Kong, prosegue poi in Cina, Macao, Taiwan, Singapore, Indonesia, Malesia, Australia, Isole Cook e Polinesia.

“Vivi ogni giorno come se fosse il primo” è il racconto di questo lungo viaggio, purtroppo conclusosi bruscamente in Costa Rica, ben prima della fine programmata. I racconti di viaggio sono alternati a quelli sull’andamento della malattia della protagonista-autrice. Tantissime le riflessioni e molto profondo il messaggio che Francesca ha voluto lasciarci. Pertanto, pagina dopo pagina questo è il libro che ci fa riflettere e capire dove sbagliamo e cosa facciamo bene nella nostra vita e cosa dovremmo cambiare.