Le giornate estive ci fanno apprezzare e cercare piatti freschi semplici e veloci da realizzare. Per fortuna, anche in questo caso la natura ci aiuta con tanta frutta e verdura davvero deliziosa. Le insalate di riso sono il piatto principe della stagione estiva. Sono molte le ragioni che ci fanno amare questo piatto. Innanzitutto, si prepara molto velocemente e possiamo consumarla per diversi giorni. Inoltre, possiamo arricchirla usando ciò che abbiamo nel frigorifero evitando anche inutili sprechi. Tra gli ingredienti che usiamo più spesso per condire l’insalata di riso ci sono tonno e uova, 2 prodotti che rendono questa pietanza un bel piatto completo. Inoltre, anche i sottaceti sono utilizzati da molti per dare un tocco sfizioso alle nostre insalate. Oggi però vogliamo suggerire un’idea diversa per rendere squisita l’insalata di riso in modo da stupire tutti con grande semplicità.

Ingredienti

320 g di riso Venere;

2 zucchine;

1 avocado;

500 g di gamberetti;

100 g di pomodorini;

succo di mezzo limone;

5 foglie di menta fresca;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Per condire una fresca insalata di riso senza tonno, uova o sottaceti usiamo le zucchine ed altri 2 ingredienti sfiziosissimi

Per prima cosa, pesiamo il riso e facciamolo cuocere in abbondante acqua leggermente salata. Calcoliamo per bene i tempi di cottura perché il riso dovrà essere al dente. Intanto, sgusciamo i gamberetti eliminando la coda. Laviamoli per bene e teniamoli da parte.

Laviamo le zucchine ed eliminiamo le estremità. Tagliamole a fettine sottili e trasferiamole in un tegame con un filo d’olio extravergine d’oliva. Saliamo le zucchine, lasciamole ammorbidire e aggiungiamo i gamberetti. Facciamoli scottare per non più di un paio di minuti.

Tagliamo l’avocado in 2 parti, rimuoviamo il nocciolo e ricaviamo la polpa. Tagliamola a cubetti ed insaporiamola con succo di limone, la menta fresca e un filo d’olio. Laviamo e tagliamo a dadini i pomodorini ed aggiungiamoli all’avocado.

Scoliamo il riso al dente e passiamolo sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura. Trasferiamolo in un recipiente, aggiungiamo avocado e pomodorini e infine uniamo anche le zucchine e i gamberetti. Amalgamiamo il tutto e serviamo questa sfiziosa e particolarissima insalata di riso.

Consigli

Per condire una fresca insalata di riso bastano davvero pochi ingredienti. L’abbinamento zucchine e gamberetti è molto apprezzato in cucina e l’avocado regala un’ulteriore spinta al piatto. Attenzione alla cottura dei gamberetti perché se li lasciamo troppo sul fuoco potrebbero risultare stopposi. Per questa ricetta consigliamo il riso Venere, ideale per le insalate di riso che contengono pesce. Quest’insalata si conserva per non più di 2 giorni nel frigorifero dentro un contenitore ermetico.

