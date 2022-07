L’acqua non scorre e ristagna nel lavandino del bagno o della cucina. La stessa cosa può succedere con il bidet, la vasca da bagno o la doccia. Dopo qualche momento di sgomento cerchiamo tra i detersivi ed i prodotti per la casa e ci adoperiamo con acido o soda caustica. In alternativa versiamo bicarbonato, aceto, sale, acqua bollente ed ogni altro intruglio che sembra possa risolvere il problema. Molte volte non cambia niente, il problema rimane e bisogna ricorrere all’intervento dell’idraulico.

Non dobbiamo usare acido o soda caustica per il tubo di scarico otturato di lavandino, bidet o doccia ma installare questo attrezzo

Sappiamo bene quanto sia costoso chiamare un idraulico e quindi sarebbe meglio trovare una soluzione fai da te.

Come per molte situazioni quotidiane, prevenire è meglio che curare. Molti di noi posizionano all’imbocco dei tubi di scarico piccole griglie nel tentativo di trattenere ciò che cade durante i lavaggi. Ma evidentemente non sono soluzioni efficaci.

Occorre un rimedio che faccia scorrere l’acqua, ma trattenga i residui. Purtroppo i tubi di scarico sono tra i posti più sporchi della casa e necessitano di particolari accorgimenti igienici.

Esistono dei filtri semplici ed efficaci che costano pochi euro. Su Amazon sono andati a ruba e spesso risultano non disponibili in quanto venduti in quantità enormi e impreviste. I tubshroom sono costituiti da una specie di cilindro con due estremità più larghe. Si inseriscono all’imbocco dello scarico e trattengono efficacemente i residui di capelli, peli e altro. Si trovano in acciaio inox, in silicone o plastica ed il prezzo arriva al massimo intorno ai 20 euro.

Questo filtro farà da barriera e non permetterà ai residui di scendere all’interno dei tubi, otturandoli. Basterà estrarlo e pulirlo frequentemente per mantenere in piena efficienza i nostri scarichi.

Un sistema per pulire a fondo l’interno dei tubi

Un metodo fai da te per scrostare e disostruire i tubi può essere quello di creare un liquido con 3 ingredienti.

Metteremo in una bottiglia, seguendo questo ordine, 1 tazza di sale grosso, 1 tazza di bicarbonato e 2 bicchieri di Coca Cola. Dopo aver agitato, e aspettato qualche istante prima di aprire la bottiglia, avremo ottenuto un liquido da versare nel tubo che creerà una reazione chimica capace di sturare e pulire.

Quindi non dobbiamo usare acido o soda caustica ma esistono rimedi meno aggressivi che, se applicati frequentemente, possono evitare problemi. L’intervento di un tecnico sarà così molto meno necessario e non ci troveremo a fronteggiare situazioni di disagio.

