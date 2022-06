Le insalate miste sono la soluzione a molti nostri pranzi estivi. Queste sfiziose pietanze hanno moltissimi pregi. Ad esempio, sono versatili perché possiamo realizzarle con qualsiasi ingrediente a nostra disposizione, siano esse verdure, carne o legumi. Inoltre, le insalate miste possono aiutarci ad evitare inutili sprechi perché possiamo arricchirle con ciò che abbiamo nel frigorifero e che non sappiamo come utilizzare. Infine, preparare una maxi-insalata ci permetterà di portare a tavola un piatto ricco in pochissimi minuti e possiamo anche realizzarla il giorno prima. La prepareremo utilizzando 2 ingredienti che spesso mangiamo con la pasta. Tonno e fagioli sono una coppia vincente in cucina e in estate possiamo usarli per impreziosire una ricchissima e golosa insalata. A completare il tutto ci saranno altre deliziose e fresche verdure di stagione che renderanno questo piatto davvero unico.

Ingredienti

240 g di fagioli borlotti in scatola;

80 g di tonno sott’olio;

6 pomodori ciliegino;

1 cipolla di Tropea;

40 g di olive;

1 cucchiaio di maionese;

qualche foglia di basilico fresco;

sale q.b.

Gustosissima e irresistibile questa fresca insalata con tonno, fagioli e pomodori davvero facile da digerire con questa ricetta veloce

Iniziamo a preparare quest’insalata partendo dai fagioli. È davvero semplice rendere i fagioli leggeri e facili da digerire. Per farlo, scoliamoli e risciacquiamoli con abbondante acqua corrente. Dopodiché, mettiamoli in ammollo in acqua fredda e bicarbonato e lasciamoli riposare per 10 minuti. A questo punto, dopo averli risciacquati un’altra volta potremo usarli.

Facciamo sgocciolare il tonno dal suo olio, sgraniamolo con una forchetta e mettiamolo in un recipiente. Nel frattempo, occupiamoci delle verdure. Laviamo con cura i pomodori e tagliamoli in 4 parti. Uniamoli al tonno insieme alle olive. Sbucciamo e tagliamo a rondelle molto sottili la cipolla di Tropea e trasferiamola nel recipiente.

Mescoliamo gli ingredienti con una forchetta. Per insaporire, aggiungiamo un pizzico di sale e un cucchiaio generoso di maionese. Infine, laviamo le foglie di basilico, spezzettiamolo con le mani ed usiamole per guarnire ed insaporire questa sfiziosa insalata mista. Serviamola dopo aver amalgamato per bene tutti gli ingredienti.

Consigli

Gustosissima e irresistibile questa fresca insalata con tonno non è affatto pesante, ma al contrario fresca e digeribile. Possiamo sostituire la cipolla di Tropea con 2 cipollotti freschi e usare al posto del pomodoro ciliegino la qualità San Marzano. La maionese legherà con gusto gli ingredienti della nostra insalata, ma possiamo sostituirla usando del semplice olio extravergine d’oliva. L’insalata si conserva nel frigorifero al massimo per 2 giorni dentro ad un contenitore ermetico.

