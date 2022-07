Cremosa e sfiziosa anche senza maionese quest’insalata di pollo lesso con patate e zucchine grazie a un fresco ingrediente speciale 

In estate siamo sempre alla ricerca di nuovi spunti in cucina. Durante le giornate più calde, cerchiamo di cucinare ed assaporare piatti freschi e possibilmente leggeri senza rinunciare al gusto. Le insalate sono i piatti più consumati in questo periodo e ci permettono di preparare velocemente e con vari ingredienti pietanze incredibili. Possiamo prepararle usando come ingrediente principale la pasta, il riso ma anche il tonno, le patate e il pollo. Oggi vogliamo suggerire una deliziosa versione dell’insalata di pollo da arricchire con verdure squisite. Per legare tutti questi ingredienti molto spesso utilizziamo la maionese. Se cerchiamo un modo per non perdere cremosità rendendo più leggero il nostro piatto, possiamo usare uno straordinario ingrediente molto amato in estate.

Ingredienti

500 g di petto di pollo;

450 g di patate;

400 g di zucchine;

150 g di formaggio spalmabile;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

un ciuffetto di prezzemolo.

Per iniziare, laviamo le patate, incidiamo la buccia con un coltello e facciamole bollire per almeno 20 minuti in acqua leggermente salata. Controlliamo la cottura con una forchetta e facciamole intiepidire. A questo punto, sbucciamole e tagliamole a cubetti.

Intanto, tagliamo il petto di pollo a pezzi e facciamolo bollire in acqua salata finché sarà perfettamente cotto. Scoliamolo e lasciamolo raffreddare. Laviamo con cura le zucchine, rimuoviamo le estremità e tagliamole a fettine sottili. Ungiamo una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e facciamole grigliare da entrambe le parti.

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, possiamo comporre la nostra insalata di pollo. Tagliamo a pezzetti le zucchine ed aggiungiamole alle patate a cubetti in un recipiente. Tagliamo a listarelle il petto di pollo lesso ed aggiungiamo il formaggio spalmabile.

Laviamo e tritiamo finemente il prezzemolo fresco ed uniamolo ai restanti ingredienti. Aggiustiamo con un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Amalgamiamo gli ingredienti e serviamo questa freschissima e golosa pietanza.

Consigli

Cremosa e sfiziosa anche senza maionese quest’insalata di pollo è perfetta da consumare nelle giornate più calde. L’insalata di pollo con zucchine e patate si conserva in frigorifero per non più di 2 giorni. Ciò che conta è tenerla dentro un contenitore ermetico. Se vogliamo dare una consistenza più croccante al pollo in insalata, dopo averlo lessato, possiamo passarlo nella griglia o in padella per un paio di minuti. Infine, prima di consumare questo piatto consigliamo di farlo riposare per circa un’ora nel frigorifero. In questo modo, gli ingredienti risulteranno più saporiti.

