Mantenere pulito il bagno non è uno dei compiti più piacevoli che ci toccano in casa e occuparci del WC può essere particolarmente disgustoso. Spesso ci tocca combattere contro incrostazioni e cattivi odori. Se non facciamo una manutenzione continua, il WC può diventare disgustoso molto in fretta. Uno dei problemi peggiori sono proprio i cattivi odori che possono sprigionarsi dal WC e di cui spesso è difficile liberarsi. Ma fortunatamente basta questo trucchetto geniale per far profumare sempre il nostro bagno ogni volta che tiriamo lo sciacquone. Un espediente che non tutti conoscono per mantenere il WC fresco e profumato per settimane con il minimo sforzo. Vediamo di che cosa si tratta.

Mettiamo questo prodotto nella cassetta del WC

Si tratta di introdurre un prodotto nella cassetta del WC che sarà rilasciato a piccole dosi. In questo modo ci aiuterà a mantenere la tazza del WC pulita e profumata per lungo tempo. Ma di quale prodotto stiamo parlando? Si tratta dell’ammorbidente per i vestiti. Proprio così, l’ammorbidente può aiutarci a profumare il WC e l’intero bagno ogni volta che tiriamo lo sciacquone. Ma bisogna usare un piccolo trucco, vediamo quale.

Basta questo trucchetto geniale per far profumare sempre il wc per settimane e prevenire incrostazioni e germi

Per mantenere efficace l’ammorbidente per settimane, usiamo questo trucco: prendiamo un contenitore di plastica delle dimensioni giuste per entrare nella cassetta del WC. Facciamo un piccolo buco sul fondo. Possiamo aiutarci con un chiodo, oppure con uno spillo incandescente, facendo attenzione a non bruciarci. Ora riempiamo il contenitore di ammorbidente e posizioniamolo all’interno della cassetta del WC. Il prodotto uscirà dal contenitore poco per volta e durerà per settimane. Ogni volta che tiriamo lo sciacquone ne verrà rilasciata qualche goccia, che profumerà il nostro WC.

Risparmiamo acqua e profumiamo il bagno

Un altro grande vantaggio di questo metodo è che ci aiuta a risparmiare acqua ogni volta che tiriamo lo sciacquone, perché il contenitore con l’ammorbidente occupa spazio nella cassetta che altrimenti sarebbe stato riempito di acqua. Un doppio vantaggio.

Attenzione alle incrostazioni

Prima di iniziare questo trattamento dovremmo assicurarsi che il nostro WC sia libero da incrostazioni. Ecco un trucchetto semplicissimo per pulire sia la cassetta sia la tazza del WC: riempiamo la cassetta con una parte di aceto e due parti di acqua e lasciamola indisturbata per almeno 12 ore. L’aceto ci aiuterà a rimuovere le incrostazioni e igienizzare il WC. Ecco anche un altro consiglio per pulire lo scopino del WC senza toccarlo.