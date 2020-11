Molti avranno notato che con il tempo i rubinetti tendono ad accumulare incrostazioni di calcare. Queste incrostazioni appaiono in un primo momento come una sorta di velatura bianca, ma col tempo si trasformano in vere e proprie croste che possono assumere colorazioni gialle o addirittura marroni. Assolutamente disgustoso. Purtroppo non è facile rimuoverle utilizzando una spugna o una spazzola. Questo vale soprattutto se stiamo parlando delle incrostazioni sulla superficie inferiore del soffione della doccia. La superficie irregolare del soffione rende particolarmente difficile la pulitura a mano delle incrostazioni di calcare. Ma non bisogna disperare, esiste un metodo più semplice per compiere questa operazione e che richiede molto meno sforzo da parte nostra. Ecco il metodo geniale per pulire le incrostazioni dal soffione della doccia e dai rubinetti.

L’aceto è miracoloso per sciogliere il calcare

Per pulire il soffione della doccia e i rubinetti senza diventare matti e in pochi secondi, basta conoscere un vecchio trucco che le massaie di una volta hanno sempre usato. Si tratta delle proprietà miracolose dell’aceto non soltanto in cucina, ma anche come preziosissimo alleato per le pulizie di tutta la casa. L’aceto è il nostro alleato migliore per combattere il calcare, per esempio è utilissimo per far sciogliere in pochi secondi le disgustose incrostazioni di calcare all’interno del bollitore (ecco come fare). Anche in questo caso, l’aceto può accorrere in nostro aiuto.

Ecco il metodo geniale per pulire le incrostazioni dal soffione della doccia e dai rubinetti.

Possiamo legare un sacchetto con acqua e aceto

Per eliminare il calcare, dobbiamo fare ai rubinetti un bel bagno di acqua e aceto. Entro pochi minuti, l’aceto scioglierà completamente le incrostazioni di calcare.

Ma come fare a ‘mettere a bagno’ i rubinetti nell’aceto? Semplicissimo: basta usare un sacchettino di plastica da legare attorno al rubinetto. Vanno benissimo per esempio quelli che si usano per congelare le pietanze. Prendiamo un sacchetto del freezer, riempiamolo di un misto di acqua e aceto in parti uguali, e leghiamolo saldamente attorno al rubinetto. Per quanto riguarda il soffione della doccia, possiamo staccarlo e immergerlo in una bacinella con acqua e aceto. In pochi minuti, il soffione e i rubinetti torneranno a brillare come nuovi.