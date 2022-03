Avere una casa sempre pulita e in ordine è il principale obiettivo domestico di ciascuno di noi. E per coronare le pulizie, spesso vogliamo anche che la nostra casa abbia un buon profumo. Molti si rivolgono, a questo scopo, a dei profumanti artificiali. Ne esistono di tutti i tipi, da quelli che si spruzzano a quelli che si attaccano alla corrente. Ma sempre più persone, invece di rivolgersi a prodotti confezionati, scelgono il fai da te. Ecco che spopolano online consigli su come far profumare la cucina, ad esempio. Bastano bucce di arancia, cannella e qualche chiodo di garofano per dare alla cucina e alla zona giorno un profumo da favola. Ma come fare per il bagno? Ebbene, esiste un trucchetto che ci permette di profumare in maniera naturale e assolutamente non invasiva l’intero bagno. Vediamo quale.

Utilizziamo gli asciugamani per due scopi

Il trucchetto consiste nel profumare gli asciugamani, che poi useremo per il loro scopo consueto, ma anche come profumatori naturali. Gli asciugamani sono degli oggetti sempre presenti e utili e sfruttarli anche come profumatori è un modo molto semplice per donare al nostro bagno un profumo sempre gradevole ma mai aggressivo. Vediamo quindi come trasformare gli asciugamani in profumatori naturali.

Addio profumatori artificiali, basta questo trucchetto semplicissimo con la lavatrice per far profumare tutto il bagno

Il procedimento è estremamente semplice. Basta utilizzare in maniera tattica qualche goccia di olio essenziale durante il lavaggio in lavatrice. Procediamo in questo modo: laviamo normalmente gli asciugamani in lavatrice, come facciamo sempre. Alla fine del lavaggio, inseriamo nel cestello mezzo cucchiaio di bicarbonato mischiato con qualche goccia di olio essenziale e poi impostiamo un ciclo di risciacquo. Gli asciugamani usciranno profumati e anche morbidissimi. Se non abbiamo tempo di fare il risciacquo, possiamo aggiungere l’olio essenziale all’ammorbidente per velocizzare le operazioni. Per il bucato a mano, aggiungiamo un semplice passaggio: dopo aver lavato gli asciugamani, lasciamoli a bagno per una mezz’ora in una bacinella con qualche goccia di olio essenziale. Saranno profumatissimi.

Quali oli essenziali scegliere

Addio profumatori artificiali, basta qualche goccia di olio essenziale. Ma quali scegliere? Per trasmettere un senso di pulizia e freschezza scegliamo aromi derivati da agrumi ed erbe. Ad esempio, sono perfetti l’olio essenziale di menta, di tea tree, di salvia, di lavanda, ma anche di limone o di arancio. Se vogliamo un profumo più intenso, possiamo versare qualche goccia su una salvietta (o un fazzoletto) di stoffa anche da asciutto, e poi appenderlo in bagno. Ecco anche un consiglio utilissimo per non far mai puzzare la pattumiera del bagno.