Quando si ha l’alito cattivo, la prima cosa che si prova è disagio. A volte si può avere addirittura timore a parlare, soprattutto in situazioni formali.

Per combattere questo problema, la cosa più importante da fare è lavarsi bene i denti con una certa frequenza. Molti, tuttavia, trascurano una parte della bocca altrettanto importante, che non andrebbe mai dimenticata: la lingua. Anche dalla lingua poco pulita, infatti, possono arrivare i cattivi odori, e per trattarla in modo adeguato si possono usare delle soluzioni casalinghe.

Per combattere l’alito cattivo e pulire la lingua senza spazzolino è questo l’oggetto da usare che tutti hanno in cucina

Oltre a spazzolare i denti, per un’igiene orale corretta, che potrebbe aiutare anche a prevenire la carie, si dovrebbero compiere altre cinque semplici mosse.

Inoltre, si può applicare un’utile soluzione naturale per lavare e sbiancare i denti con un dentifricio naturale e rinfrescante fai da te anche senza bicarbonato.

A queste cose, quando ci si lava i denti, bisognerebbe aggiungerne un’altra, che richiede poco tempo e nessuno sforzo. Anzi, si potrebbe addirittura considerare piacevole.

Infatti, molto importante è ricordarsi di dedicare qualche momento alla lingua. Ci sono in commercio degli scovolini dedicati che bisogna passare sulla lingua più volte per eliminare ogni residuo di placca. Ne esistono di diversi materiali, dal silicone all’acciaio al rame e sono pratici e portatili. Si possono tranquillamente infilare in una trousse da bagno, opportunamente chiusi nel loro contenitore, e portare con sé in viaggio.

Tuttavia, esiste anche un oggetto d’emergenza che si potrebbe usare come scovolino.

Una pratica soluzione casalinga per ridurre il problema dell’alitosi

La soluzione casalinga più pratica per combattere l’alito cattivo e pulire la lingua si trova in cucina ed è un oggetto molto usato. Si tratta del banalissimo cucchiaio d’acciaio.

Se non si ha uno scovolino specifico per la lingua, sarebbe opportuno tenere un cucchiaio da parte per usarlo quando ci si lava i denti.

Per eliminare la patina bianca dalla lingua, bisogna passare il cucchiaio sulla lingua con delicatezza. Si comincia dalla parte posteriore per arrivare fino alla punta. A ogni passaggio, si dovrà sciacquare il cucchiaio sotto l’acqua corrente e ripetere l’operazione.

In questo modo, si pulirà bene anche la lingua, riducendo il rischio di alito cattivo e gusto forte e fastidioso in bocca.

Lettura consigliata

Ascelle profumate a lungo con 2 rimedi naturali che bisognerebbe applicare per eliminare la puzza perenne