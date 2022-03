Per correre ai ripari quando i denti sono ingialliti o macchiati, molti scelgono di usare il bicarbonato con un po’ d’acqua. Dopotutto, è il classico rimedio della nonna e si è sempre fatto così.

Grazie alle sue proprietà abrasive, il bicarbonato può effettivamente aiutare a sbiancare i denti. Tuttavia, usarlo troppo frequentemente potrebbe anche rovinarli.

Per questo, sarebbe opportuno alternarlo a un altro rimedio naturale da preparare a casa con soli tre ingredienti.

Per lavare e sbiancare i denti è questo il rimedio fai da te naturale e rinfrescante e non è il bicarbonato

Creare prodotti in casa per la propria salute e bellezza è davvero soddisfacente, oltre che economico. Durano molto a lungo, ad esempio, le saponette casalinghe all’olio d’oliva e mandorle, leviganti naturali per la pelle. Contro i capelli grassi, invece, bastano dei comunissimi ingredienti che tutti hanno in dispensa, per renderli morbidi e puliti più a lungo.

Anche quando i denti si ingialliscono, oppure si macchiano a causa di fumo, caffè o tè, esiste almeno una soluzione alternativa al bicarbonato. Naturale, rinfrescante e facile da preparare è il dentifricio in gel fai da te, per il quale servono solamente tre ingredienti:

2 cucchiai di argilla verde ventilata per uso interno;

2 cucchiai di gel di aloe vera;

10 gocce di olio essenziale per uso alimentare.

Tutti gli ingredienti si possono trovare facilmente in erboristeria o in negozi specializzati. Per quanto riguarda gli oli essenziali, si può scegliere tra diverse opzioni che siano rinfrescanti. Tra le più comuni troviamo la salvia, la menta e l’eucalipto.

Come preparare il dentifricio con argilla e aloe vera in pochi minuti

La preparazione del dentifricio fai da te è davvero molto semplice e richiede pochi minuti di tempo. Basta infatti mescolare in un contenitore di vetro l’argilla e il gel con un bastoncino di legno. A questo punto, si possono aggiungere le gocce dell’olio essenziale scelto e mescolare ancora.

Il dentifricio è già pronto e si può conservare per massimo tre mesi.

Quando si utilizza, bisogna inclinare leggermente il barattolo e far scendere una piccola quantità di prodotto sullo spazzolino inumidito. Fatto questo, si può applicare come un comune dentifricio.

Questa soluzione non è utile solo per lavare e sbiancare i denti, ma anche per contrastare il problema dell’alito cattivo.

Altri efficaci rimedi per la cura del corpo potrebbero essere altri due ingredienti che possono aiutare a eliminare la puzza perenne sotto le ascelle.