Mentre procediamo al cambio stagione sicuramente ci imbatteremo in indumenti trasandati che conserviamo per qualche strano motivo o perché realmente affezionati. Di certo occupare spazio inutile con cose che probabilmente non metteremo mai più è un vero spreco.

Per risolvere questo problema di accumulo, che colpisce molti di noi, basterà rivedere alcuni capi sotto una luce differente, per riutilizzarli in altro modo o abbellire casa.

Prendiamo quindi tutte quelle camicie e cravatte che non indossiamo, per mettere in pratica qualche idea originale che abbia utilità in casa.

Se abbiamo vecchie camicie e cravatte ecco 5 idee creative per trasformarle in oggetti utili e originali

Per riciclare questi elementi non bisogna essere per forza dei sarti, potremmo comunque creare qualcosa di carino senza dover fare grandi lavori di taglio e cucito.

Per esempio, le camicie che hanno una fantasia o un colore particolarmente bello, potranno diventare dei simpatici portabottiglie.

Potremo usarle per un pic-nic o come confezione per un regalo speciale, come vino, olio, liquore. Basterà tagliare una manica, a seconda dell’altezza che desideriamo, cuciamo quindi l’estremità facendo un semplice orlo interno, che non sarà visibile.

Utilizziamo poi il resto della camicia per fare il manico, realizzando 3 larghe strisce da intrecciare. Fissiamo le 2 estremità del cordoncino all’interno del portabottiglie con della colla o con ago e filo.

In tavola, invece, i polsini delle camicie saranno utili come portatovaglioli, singolari nell’aspetto, ma molti semplici da realizzare. Tagliamo quindi l’intero polsino, mantenendo intatte le cuciture e i bottoni, scriviamo i nomi sul tessuto e conserviamo le salviette all’interno, chiudendo la manica.

Usiamo i taschini per realizzare un comodo portamonete da tenere in borsa. Ricaviamo con le forbici la tasca intera, senza rovinare gli orli e le cuciture. Per chiudere la parte superiore possiamo inserire una cerniera oppure cucire più bottoni per non fare uscire i soldi.

Altri 2 modi

Molti utilizzano le vecchie cravatte per tappezzare i paralumi di vecchie abatjour e lampade. Servirà semplicemente incollare le cravatte, per orizzontale o verticale, sul vecchio rivestimento, anche se rovinato. Possiamo anche legarle alla struttura con dei nodi. Saranno di grande effetto, soprattutto se scegliamo dei colori più chiari.

Infine, questi accessori potrebbero rappresentare la soluzione alle nostre borse rotte. Quando capita che la tracolla si rompe, potremo intrecciare le cravatte per sostituirla con un tocco di creatività. La stessa tecnica potrebbe salvare anche diversi altri tipi di tracolle distrutte, come quella per la chitarra, per la macchina fotografica o per altri strumenti e tecnologie.

Se abbiamo vecchie camicie e cravatte, dunque, ecco qualche semplice idea per trasformarle in modo originale e creare degli oggetti utili.

