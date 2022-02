Anche se ci si lava ogni giorno, alcuni fastidiosi problemi potrebbero rimanere, senza darci pace. Tra questi troviamo le ascelle che puzzano in continuazione. Soprattutto chi tende a sudare molto, potrebbe dover sopportare questa situazione quotidianamente.

Oltre al problema in sé, spesso ci si ritrova anche ad affrontare il disagio quando si è in compagnia di altre persone.

Invece di lavarsi fin troppo e riempirsi di deodorante, si possono provare due rimedi naturali che potrebbero aiutare.

Ascelle profumate a lungo con 2 rimedi naturali che bisognerebbe applicare per eliminare la puzza perenne

In presenza di alcuni problemi come l’acne, i capelli grassi o le ascelle che puzzano, lavarsi di più potrebbe non essere la soluzione migliore. Anzi, sarebbe meglio lavarsi regolarmente, ma senza esagerare, e usando i prodotti giusti.

Per i capelli grassi, potrebbe essere utile un prodotto naturale originario del Marocco da applicare come shampoo insieme a un po’ d’acqua. Per le ascelle, invece, si potrebbe sfruttare prima di tutto un alimento comune che tutti hanno in cucina: il limone.

È ormai risaputo che il limone è un ottimo alleato per pulire la casa a fondo, ma anche per combattere i cattivi odori. Per questo motivo, si potrebbe usare per tenere le ascelle profumate più a lungo.

Basta strofinarne una fetta dopo ogni lavaggio, tamponando poi con un asciugamano per eliminare eventuali residui. Una volta a settimana, col limone e altri due ingredienti si può preparare uno scrub naturale che aiuterebbe anche a schiarire e ammorbidire le ascelle.

Il secondo prodotto che si potrebbe usare contro la puzza perenne sotto le ascelle è l’allume di potassio.

Cos’è l’allume di potassio e come usarlo per combattere i cattivi odori sotto le ascelle

Un prezioso alleato delle nostre ascelle è l’allume di potassio, conosciuto anche come allume di rocca. Deodorante naturale solido, incolore e inodore, è un sale misto di potassio e alluminio.

Prima di passarlo sotto le ascelle bisogna bagnarlo leggermente, per questo si può usare subito dopo la doccia, quando la pelle è ancora umida. Dopo averlo applicato, bisogna asciugare lo stick e richiuderlo nella sua confezione.

La proprietà antiodorante dell’allume di potassio è efficace anche per altre parti del corpo, come la pianta dei piedi. L’importante è usarlo con costanza, finché il problema dei cattivi odori non diminuisce.

Ecco, quindi, dei consigli per ascelle profumate a lungo con 2 rimedi che si possono applicare quotidianamente, perché delicati e naturali.

Se invece il problema è molto accentuato e persistente, è sempre utile consultare un medico per accertarne le cause e trattarlo nel modo migliore.