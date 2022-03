Svolgere regolarmente attività fisica fa bene alla salute e ci aiuta anche a mantenerci in linea. Tuttavia, ci sono tante persone pigre che non praticano alcuno sport e neppure frequentano palestre e piscine. Spesso si tratta di pigrizia. Ma altrettanto spesso è anche un problema di mancanza di tempo oppure la difficoltà ad incastrare i vari impegni della giornata. Non bisogna però disperare. Ci si può infatti anche allenare comodamente a casa propria. Ovviamente non avremo a disposizione i macchinari di una palestra, ma ci sono tanti esercizi efficaci che si possono svolgere a corpo libero.

Questo, ad esempio, è un esercizio che fa bruciare calorie senza dover uscire a correre. Quest’altro, esercizio, invece, tonifica gran parte del corpo e non necessita di alcun attrezzo né peso. Nelle prossime righe continueremo a fornire utili consigli. Vedremo infatti un mini circuito da fare comodamente a casa. Non servono pesi e richiede davvero poco tempo.

Per dimagrire e avere glutei più sodi ed esplosivi ecco 3 esercizi per allenarsi a casa senza attrezzi in 15 minuti

Proporremo un circuito composto da 3 esercizi da ripetere per 5 volte in totale.

Cominciamo dal riscaldamento. Correre sul posto con le ginocchia alte per 30 secondi. Assecondare il movimento delle gambe anche con le braccia, portandole alternativamente avanti e indietro. Al termine, fare una breve pausa (circa 15 secondi). Dopodiché, eseguire 10 jump squat. Si tratta di squat classici. Per ricordare l’esatta esecuzione, converrebbe rileggere questa mini guida. In questo caso, però, durante la fase di risalita, bisogna fare un bel saltello. Il movimento di risalita deve quindi essere “esplosivo”. Fatto questo, fare ancora una breve pausa, e poi eseguire degli affondi alternati saltati. Ne dovremo fare 10 per ogni gamba.

Ricordiamo brevemente come fare gli affondi. Dalla posizione eretta, fare un bel passo lungo in avanti flettendo il ginocchio che non deve superare il piede. Nel frattempo, l’altra gamba va piegata fino a sfiorare il pavimento. La schiena va sempre mantenuta dritta. Nel nostro caso, tornando nella posizione di partenza, si deve subito effettuare l’affondo con l’altra gamba eseguendo il movimento con un balzo. Chi è meno allenato, prima di eseguire la versione saltata dell’affondo, può procedere con la normale esecuzione senza salti.

I 3 esercizi vanno ripetuti di seguito, con una breve pausa tra l’uno e l’altro. Al termine della prima serie, fare un riposo più lungo, di 45 secondi circa. Una volta recuperato, ripetere la sequenza. Ottimale sarebbe ripetere il tutto per 5 giri.

Come si può notare, il mini circuito proposto associa allenamento cardio, che fa bruciare grassi, ed esercizi di tonificazione, concentrati soprattutto su cosce e glutei.

Abbiamo quindi visto cosa poter fare, anche comodamente a casa e senza alcun attrezzo, per dimagrire e avere glutei più sodi.