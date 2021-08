È l’incubo di tutte le donne di ogni età, sia in inverno che in estate. Ma ovviamente in questo periodo le gambe si espongono di più e questo inestetismo è più visibile. Soprattutto se indossiamo un vestitino corto o il capo re dell’estate, il pantaloncino di lino a vita alta. Quindi è importante rimanere sempre attive e trovare semplici esercizi che ci rendano più toniche.

La cellulite si combatte anche a tavola

Non esiste purtroppo nessuna bacchetta magica o rimedio miracoloso contro la cellulite. Ci sono donne che non ne soffriranno mai nella loro vita e altre che dovranno farci i conti fin dall’adolescenza. A volte si tratta di una predisposizione naturale e quindi bisogna rimboccarsi le maniche per contrastare questo inestetismo. È utile seguire una dieta sana e bilanciata e idratarsi sempre bevendo molta acqua. Rivolgendosi ad un nutrizionista è possibile seguire una dieta fatta su misura per le nostre esigenze.

Per combattere la cellulite e avere gambe più snelle bastano questi semplicissimi esercizi

Ma naturalmente bisogna abbinare dell’esercizio fisico se vogliamo avere risultati ben visibili. Quindi perché non approfittare del mare e della sabbia per allenarci all’aperto?

Prima di tutto sfruttiamo la battigia

Niente di più facile e rilassante che camminare sul bagnasciuga rigorosamente a piedi nudi. Cerchiamo di fare passeggiate di almeno 20 minuti per sfruttarne tutti i benefici. In questo modo stimoleremo la circolazione evitando eventuali accumuli di adipe. In più ci godremo il paesaggio, soprattutto se decidiamo di passeggiare la mattina presto o al tramonto.

Dopodiché, prima di rientrare e sdraiarci sul lettino, facciamo qualche spinta sui talloni. Praticamente basterà sollevarsi in punta di piedi e poi scendere sui talloni. Ripetiamo questo movimento per circa 15 volte, sempre tenendo una postura eretta. Così avremo un effetto drenante utile per contrastare la cellulite.

Per finire galleggiamo un po’ in acqua

Dopo un po’ di relax sotto l’ombrellone è il momento di tuffarci in acqua. Dopo una nuotata prendiamo un pallone o meglio un tubo galleggiante. Stiamo a galla muovendo le gambe senza mai toccare il fondale. Va benissimo muoverle in qualsiasi direzione creando un effetto propulsione.

Quindi ecco che per combattere la cellulite e avere gambe più snelle bastano questi semplicissimi esercizi. Sfruttiamo gli ultimi giorni di vacanza in spiaggia e cerchiamo di liberarci della cellulite. Ricordando sempre di distinguere la cellulite dalla ritenzione idrica.

Approfondimento

Come non stancarsi, migliorare la circolazione e avere gambe più snelle