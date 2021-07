Ritenzione idrica e cellulite sono argomenti molto sentiti, soprattutto tra le donne. Non è una questione soltanto di estetica, ma di benessere fisico. Con il termine ritenzione idrica si indica la tendenza a trattenere liquidi nell’organismo. I fluidi in eccesso si accumulano tra una cellula e l’altra e rimangono come intrappolati. È molto comune tra le donne e coinvolge soprattutto le parti più basse degli arti inferiori. La cellulite, invece, è la concentrazione di cellule adipose localizzate a livello del tessuto sottocutaneo. Si concentra soprattutto sui glutei e sulle parti alte degli arti inferiori. Interessa circa il 90% delle donne, e in percentuale minore anche gli uomini.

Patologie legate alla ritenzione idrica e alla cellulite

Entrambe le condizioni possono causare patologie in grado di compromettere la nostra salute. La ritenzione idrica può causare insufficienza renale acuta, scompenso cardiaco, malattie epatiche, alterazioni del sistema linfatico e ipotiroidismo. Mentre la crescita esagerata del tessuto adiposo può compromettere la circolazione linfatica e quella venosa, causare edemi e comprimere nervi provocando dolore. Che si tratti di ritenzione idrica o cellulite, quindi, il problema non va sottovalutato. Ma come capire subito di cosa si tratta nel nostro caso? Ecco il segno che rivela se soffriamo di ritenzione idrica oppure di cellulite.

Una prima valutazione

Un modo molto semplice per iniziare a distinguere tra ritenzione idrica e cellulite o depositi localizzati di grasso è il seguente. Dobbiamo prima di tutto osservare bene dove è presente il gonfiore. Se notiamo l’alterazione a livello di glutei o nella parte alta delle cosce, in genere si tratta di cellulite, di accumulo adiposo. Se invece notiamo un gonfiore delle gambe nella parte inferiore degli arti, è più probabile si tratti di ritenzione idrica. Vediamo come confermare questa prima diagnosi.

Ecco il segno che rivela se soffriamo di ritenzione idrica oppure di cellulite

Esiste un metodo per capire con più certezza quale sia effettivamente il problema: il test della digitopressione e il segno della fovea. Quando il problema è la ritenzione idrica, esercitando una semplice pressione col dito sulla parte interessato del corpo, una fossetta (la fovea) si forma rapidamente e scompare altrettanto velocemente. Nel caso invece di accumuli adiposi, è necessario premere maggiormente per formare questa fossetta che, quindi, rimane più a lungo. Infine nel caso di edema più importante, l’avvallamento è più profondo e duraturo.

Nel caso si sospetti una delle patologie indicate, si consiglia di contattare il proprio medico di famiglia per una valutazione adeguata.

