Aperitivi, fritture di pesce e pizza rappresentano solo alcuni dei piaceri gastronomici che è giusto concedersi ad agosto. Quando, però, si tratta di tornare alle sane abitudini di tutti i giorni è sempre un momento traumatico. La Redazione vuole mostrare alcuni modi per rendere meno terribile questo ritorno alla normalità.

Sarà assolutamente impossibile resistere a queste 5 ricette gustosissime per squisite verdure di fine agosto buone da leccarsi i baffi. Stiamo ovviamente parlando di bietole, patate novelle, porri, melanzane e fagiolini. Ecco tanti incredibili modi di trasformare queste materie prime in piatti prelibati dal gusto esplosivo.

Come cucinare la bietola, i fagiolini e il porro

La bietola ha un gusto davvero particolarissimo e proprietà nutritive non indifferenti. Un modo per esaltarne il sapore è trasformarla in un gustoso tortino dal cuore filante. È possibile aggiungere la bietola a ingredienti come uova e formaggi e realizzare una frittata spumosa da cuocere in forno. Il nostro consiglio è di sbollentare prima la bietola e poi cuocerla giusto 3 minuti in padella prima della cottura in forno.

I fagiolini diventano ottimi protagonisti di una saporita lasagna verde alla ligure. Oltre alla sfoglia per lasagna e ai fagiolini sbollentanti, bisognerà preparare un pesto di basilico. Consigliamo di riempire la sfoglia anche con patate e una provola e di aggiungere della besciamella al pesto di basilico.

Per i porri suggeriamo di provare la loro versione con speck, salvia e noci. Basterà scottarli appena in padella e poi aggiungerli al resto degli ingredienti per una veloce passata in forno.

Passando alle patate novelle, un ottimo modo di cucinarle è la loro versione ripiena di mortadella, scamorza e parmigiano. Un tocco di rosmarino e una perfetta cottura in forno faranno il resto. Ovviamente, bisognerà avere cura di sbollentare preventivamente le patate e di farle raffreddare prima della farcitura.

Un’ultima ricetta interessante sono gli involtini di melanzana con pesce spada e scamorza affumicata. I 3 gusti sono una vera esplosione di sapore e le melanzane sanno accompagnare in maniera superba pesci delicati come questo.

Tutte queste sono ricette veloci e interessanti, ma ecco un’idea speciale anche per un ottimo fine pasto. È davvero consigliatissima questa ciambella al caffè con un gustoso ripieno a sorpresa tutto da scoprire.