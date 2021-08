Per avere giardini e balconi sgargianti anche in autunno è necessario capire quali sono le piante in grado di resistere al clima di questa stagione.

Non tutte le piante, infatti, riescono a mantenere una bella fioritura tra settembre e dicembre.

Alcune tendono a sfiorire e seccare, rendendo gli ambienti spenti ed anonimi.

In questo articolo, vedremo alcune piante che non avranno alcun problema del genere, se coltivate nel modo giusto.

Infatti, avremo balconi e giardini in festa anche d’autunno con queste 5 coloratissime piante perenni

Le prime piante perenni di questa lista sono gli astri, o settembrini, graditi da tutti per il loro sviluppo arbustivo, tappezzante e rapido.

I fiori sono grandi e composti da lunghi petali simili a quelli delle margherite. La gamma cromatica va dal rosa, al viola, dal celeste al blu scuro.

Sono molto facili da coltivare, sia in terra che in vaso. Prediligono luoghi luminosi, ben soleggiati ma riparati dal vento. Inoltre, preferiscono terreni soffici e ben drenati. Hanno bisogno di costanti annaffiature, soprattutto durante lo sviluppo, evitando però di bagnare fiori e foglie.

Vediamo ora un’altra bellissima pianta rustica, proveniente dalla famiglia delle Scrophulariaceae, ossia l’hebe o ebe. Questa è una pianta perenne sempreverde, dalla fioritura abbondante e prolungata, adatta ad essere coltivata anche in vaso. Il terreno anche qui deve essere sciolto e ben drenato, annaffiato con frequenza durante i periodi di siccità. Inoltre, predilige luoghi soleggiati e teme le gelate invernali.

Passiamo adesso alla begonia, una pianta perenne succulenta, molto apprezzata per i suoi bellissimi fiori. Con l’arrivo delle prime gelate, però, questi seccheranno. Diventa necessario quindi continuare ad annaffiare i bulbi per garantire fioriture abbondanti in primavera.

Ciclamini e crisantemi

Una delle piante più diffuse sono i ciclamini, soprattutto per la facilità di coltivazione e per la resistenza al freddo invernale. L’unica cosa che prediligono sono le zone ombreggiate, al riparo dai venti; anche il terreno deve essere soffice ed abbastanza umido.

Infine, chiudiamo con i crisantemi, delle bellissime piante perenni ornamentali, poco presenti purtroppo nei balconi e giardini degli italiani. Infatti, non vengono mai considerati per la loro bellezza, ma sono subito associati al lutto ed ai funerali.

In realtà, nel resto del Mondo, hanno un significato gioioso e sono di buon auspicio.

Sono amati per i colori vivaci e per l’incredibile resistenza anche al freddo invernale, se correttamente protette con la pacciamatura. In condizioni normali richiedono un clima temperato e ventilato, l’esposizione in una zona soleggiata ed un terreno ben drenato.

Quindi grazie a questi consigli, avremo balconi e giardini in festa anche d’autunno con queste 5 coloratissime piante perenni.

