L’estate è sicuramente la stagione in cui ci si può più sbizzarrire con la moda. Alternare stili, miscelando capi di origine e trend diversi. Il tutto per creare un outfit unico che ci contraddistingua. Ma questo non significa che non possiamo seguire la moda del momento, selezionando i capi di tendenza e adattandoli al nostro stile. E il capo di cui parleremo oggi è l’esempio perfetto. Fresco e leggero, si adatta bene a qualsiasi tipo di fisico.

Scegliere quello che ci valorizza, sempre

L’errore che in molti fanno è seguire ciecamente le tendenze del momento. E ritrovarsi infelici davanti allo specchio perché non a proprio agio. Questo significa che non abbiamo pensato a valorizzarci. Ogni fisico è diverso e ogni forma è altrettanto bella. Non bisogna essere magre per essere bene vestite. Anzi, spesso e volentieri quando si è troppo magre i vestiti non cadono per niente bene. Quindi pensiamo sempre a quello che ci sta bene e ci fa sentire bene.

Ecco il capo indispensabile per l’estate 2021 che sta bene proprio a tutte

Ed ecco che il capo must have del 2021 è perfetto per valorizzarci. Stiamo parlando dei pantaloncini di lino a vita alta, un po’ scampanati. Questo modello tanto in voga al momento è davvero l’esempio ideale. Adatto a ogni forma, fisico o altezza. La vita alta valorizza chi ha un busto lungo, ma non solo. Dà l’illusione di allungamento per chi invece ha il busto corto.

Tende ad appiattire naturalmente la pancia. Perché l’effetto della vita alta comprime nei punti giusti, non segnando i fianchi. Come il modello scampanato. Più stretto a partire dalla vita, si allarga fluidamente. Non comprimendo i fianchi anche più abbondanti. Attenzione solo alla lunghezza della gamba. Se abbiamo gambe un po’ muscolose o più piene, preferiamo un modello che arrivi almeno a metà coscia. Quasi sopra il ginocchio.

Quindi, ecco il capo indispensabile per l’estate 2021 che sta bene proprio a tutte. Mostriamo le gambe senza farci problemi. E usiamo qualche piccolo segreto per sembrare impeccabili e super eleganti. Ne abbiamo già parlato in questo articolo. “Consigli per sembrare chic e di lusso questa estate con 3 soluzioni economiche”.