Quando si è costretti a stare nella stessa posizione per troppo tempo, la circolazione ne risente. Chi fa un lavoro che costringe a stare sempre in piedi lo sa molto bene. Ma anche la sedentarietà ha ripercussioni sulla circolazione. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il segreto che migliorerà la vita di tutti.

Come non stancarsi, migliorare la circolazione e avere gambe più snelle

Il segreto di cui parlavamo si nasconde dentro una piccola confezione alla portata di tutti. Stiamo parlando delle calze a compressione graduata.

Queste calze si trovano in commercio sia come calzettoni che come collant. Grazie alla maglia elastica di cui sono fatte, massaggiano a fondo le gambe. Anche stando fermi. Il messaggio stimolante viene fatto in modo non omogeneo. La maglia elastica esercita pressione in vari punti della gamba. Per questo vengono chiamate a compressione graduata.

I benefici delle calze a compressione graduata sono molteplici. Si percepirà un immediato sollievo, niente gambe pesanti se si sta troppo in piedi o seduti. Diversi studi di emodinamica hanno dimostrato che questo tipo di calze aiuta la risalita del flusso sanguigno. Dalle caviglie verso il cuore.

Quali sono i benefici delle calze a compressione graduata?

Il massaggio esercitato da queste calze fa sentire una sensazione di leggerezza, anche dopo ore di sedentarietà. Contrasta i principali sintomi di insufficienza venosa. Cioè formicolii e gonfiori.

Ma cosa molto importante, aiutano a contrastare la cellulite. Migliorando il microcircolo, se ne previene la formazione.

Per non parlare del fatto che rende le gambe più snelle. La maglia elastica stretta scolpisce le gambe, rendendole più toniche. Ma non solo, usando i collant questo effetto marmorizzante si può avere anche su glutei e addome.

Per concludere, tra tutti i vantaggi di questo tipo di collant, c’è sicuramente la durata. Infatti il particolare tessuto con cui sono prodotte è molto resistente. Decisamente più resistente di un normale paio di collant coprenti. E ne esistono di varie tonalità, dai colori nude, cammello, al nero coprente.

Ed ecco come non stancarsi, migliorare la circolazione e avere gambe più snelle. Soltanto indossando un paio di calze si avranno benefici inaspettati. Provare per credere. Niente più formicolii e piedi addormentati. Per non parlare del fatto che l’uso continuativo può anche prevenire la formazione di cellulite.