Quale donna non ha desiderato, almeno una volta, occhi da cerbiatta e sguardo ammaliatore? Il make up accompagna tantissime donne durante la frenesia della vita quotidiana.

Probabilmente, il connubio “matita e mascara” è il duo beauty più utilizzato nella storia. La verità, infatti, è che basta un filo di matita e una passata di mascara per rendere subito più affascinante anche lo sguardo più spento.

Consigli di stile

In un precedente articolo avevamo già parlato dei trucchetti utili per raggiungere un effetto più intenso e voluminoso sfoggiando ciglia da urlo.

Chi ha detto che le donne più adulte non possano valorizzare il viso anche con la presenza di qualche piccola ruga d’espressione? Ecco, infatti, come truccarsi dopo i 50 anni e apparire sempre più giovani e riposate con questi semplicissimi segreti di bellezza.

Non solo il “trucco” ma anche il “parrucco” ha il suo ruolo e la sua importanza. Quando si parla di bellezza e sensualità anche i capelli fanno la loro parte. Una semplice acconciatura può fare la differenza. Ecco, dunque, anche i trucchetti migliori per dare volume ai capelli partendo dalla radice e sentirli leggeri come quando li asciuga il parrucchiere.

Occhi e make up

Quando si parla di “trucco-occhi” molto spesso ci si concentra sul gioco di sfumature degli ombretti. Sicuramente, anche la matita o l’eyeliner contano tanto. Tuttavia, per ciglia sempre perfette e occhi seducenti a 20 ma anche a 50 anni basta applicare il mascara così ma non tutte lo sanno.

Anche con un trucco cosiddetto acqua e sapone, il mascara fa la differenza. Nessuna donna, neanche dopo gli anta, dovrebbe rinunciare a questo strumento di bellezza.

Dunque, ecco perché per ciglia sempre perfette e occhi seducenti a 20 ma anche a 50 anni basta applicare il mascara così ma non tutte lo sanno

Secondo molti truccatori, tantissime donne sottovalutano l’importanza dei passaggi per applicare il mascara in modo impeccabile.

Si consiglia, infatti, innanzitutto di pettinare le ciglia con un pettinino per ciglia, oppure con uno scovolino pulito di mascara. Questo passaggio è importante perché senza saperlo può capitare di avere micro grumi dovuti da secrezione degli occhi, oppure da residui di trucco. Può succede, infatti, di non utilizzare bene lo struccante, magari a causa del poco tempo a disposizione e quindi di avere piccoli residui di trucco sul volto.

Poi, utilizzare il piegaciglia. Non bisogna avere timore di questo strumento che incurva con una leggera pressione e rende le ciglia otticamente più belle.

Altro passaggio consigliato da molti make up artist è quello di usare un primer ciglia. Prodotti ideali per proteggere e volumizzare le ciglia allo stesso tempo.

A questo punto, possiamo applicare il mascara. Bisognerà intingere fino in fondo lo scovolino ed estrarre. Mai muovere su e giù lo scovolino, l’aria seccherebbe il prodotto più velocemente. Poi, tenere il mento basso e applicare il mascara prima sulle ciglia superiori in senso orizzontale e poi in senso verticale. Con l’indice della mano libera alzare leggermente l’arcata sopraccigliare. Solo alla base andrà eseguito un movimento a zig zag. Poi, procedere con colpetti veloci dal basso verso l’alto.

Infine, mai lasciar asciugare il mascara tra una passata e l’altra, altrimenti si potrebbero formare dei grumi.